Esperando la firmeza de la UEFA y la FIFA congelan al equipo nacional israelí del fútbol internacional, ¡cruce desde la Copa del Mundo!

Yakarta, Viva – Un gran problema es sacudir el mundo del fútbol internacional. Ocho paneles expertos de la ONU instaron a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la unión europea de fútbol (UEFA) para congelar Israel De todas las competiciones mundiales de fútbol. Esta presión surgió en respuesta a la escalada de la violencia en Palestina, que se consideró que cumplió la categoría de genocidio de acuerdo con el derecho internacional.

Nueva presión de las Naciones Unidas

Uno de los panelistas, Francesca Albanese, que se desempeñó como Relatros Especiales de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el Territorio Palestino, enfatizó que la FIFA y la UEFA deben actuar decisivamente, como cuando Rusia y Bielorrusia fueron expulsados ​​de torneos internacionales después de la invasión a Ucrania en 2022.

La insistencia se entregó a principios de esta semana, y dos días después, la UEFA inmediatamente respondió con la promesa de celebrar una votación la próxima semana sobre la posibilidad de prohibición Equipo nacional israelí Después de la competencia europea.

Israel es acorralado, el apoyo europeo se fortalece

Aunque geográficamente Israel está en Asia, desde 1994 el país se unió a la UEFA después de ser liberado de la AFC en 1974. Ahora, la amenaza de exclusión se emergió por la misma razón: la ocupación palestina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó que lucharía contra el esfuerzo. El apoyo también provino de los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump prometido para evitar el aislamiento israelí en el fútbol global. Sin embargo, el informe de Associated Press dijo que la mayoría de los miembros del comité ejecutivo de la UEFA tienden a apoyar la prohibición del equipo israelí, tanto los equipos nacionales como los clubes. ‘



Equipo nacional israelí Duel vs Bélgica Equipo Nacional

Si la decisión es válida, Israel será tachado por calificaciones 2026 Copa del MundoEuropa League, a varias competiciones entre países y entre clubes bajo los auspicios de la UEFA y la FIFA.

Presión de partidario y sentimiento público

El problema humanitario de Gaza se ha extendido al estadio. Desde el partido final de la Liga de Campeones en Munich hasta el partido de la Europa League en Grecia, el banner «Stop Genocide in Gaza» es amplio. Esta acción confirma el aumento de la solidaridad pública europea con Palestina.

De hecho, el gobierno de la ciudad de Amsterdam prohibió a los equipos de la ocupación israelí ocupada de competir en los Países Bajos. El primer ministro español, Pedro Sánchez, también pidió abiertamente a Israel que se les prohíba los deportes internacionales para evitar «lavar la imagen» a través del fútbol.

Dilema de la FIFA y la UEFA

Los pasos de la UEFA la próxima semana serán un momento crucial. Si la UEFA abandonó oficialmente la «tarjeta roja» a Israel, la FIFA seguramente enfrentará una presión similar. Ignorar esto mostrará el doble rasero, considerando que la FIFA había sido firme contra Rusia y Bielorrusia.

Si Israel está verdaderamente aislado, el impacto puede extenderse a otros deportes, incluidos los Juegos Olímpicos, pone a Israel en una posición similar de Rusia que tiene prohibido actuar oficialmente en muchos eventos internacionales.

La decisión de la UEFA y la FIFA ya no es solo una cuestión de deportes, sino más bien un problema de política moral y global. El mundo espera si el fútbol se atreve a ser un instrumento de cambio, o está sujeto a la presión geopolítica. Lo que está claro, los resultados de la reunión de la UEFA la próxima semana pueden ser un nuevo capítulo en la historia de la relación entre deportes, política y humanidad.