Esperando dos décadas, Inul Daratista listo para sacudir Malasia el 6 de diciembre de 2025

Pinang, viva – Después de casi dos décadas no aparecen en concierto gran escala en Malasia, Ratu Dangdut Indonesia, Inul DaratistaFinalmente regresó para saludar a sus fanáticos.

Esta vez, eligió Setia Spice Arena, Pinang Island como la ubicación del concierto de Inul Daratista en vivo en el concierto de Malasia Millennial Dangdut Nusantara ‘, que está programado para el 6 de diciembre de 2025. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

Curiosamente, la concentración no solo trajo a Inul con un simulacro, sino que también contó con Amelina y Baby Shima que entretendrían a los amantes de Dangdut.

El primer concierto iniciado por el Imperio Fajar Baiduri recibió apoyo del palacio del Palacio Cultural Cultural a través de la Orquesta Tradicional de Malasia (OTM). Dirigido por Mohd Yazid Zakaria, OTM presentará a 18 músicos junto con 12 bailarines de Artistana, el palacio de la cultura, además de la apariencia de Mohram que dará un nuevo toque y un nuevo color en el espectáculo.

El regreso de Inul a Malasia fue bien recibido, recordando la última vez que apareció en un gran concierto en el país en 2007 en el estadio Shah Alam Malawati en el «Concierto regional de Rentaq» con Amy Search, Ella y Radja Band. Anteriormente, también tuvo éxito con el «concierto de fenómenos de Dangdut» en el estadio Merdeka (2005) y la aparición en Genting Highlands (2006).

«Estoy feliz de finalmente regresar aquí para un gran concierto. En realidad, es demasiado deseo hacer ofrendas aquí», dijo Inul en su declaración, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Inul Pin recordó la experiencia previa.

«Aunque no lo he realizado durante mucho tiempo, todavía recuerdo la calidez dada por la audiencia. Estaban muy emocionados y dieron un aura positiva. En realidad, ese espíritu era lo que a menudo extrañaba y Mahu inmediatamente regresó aquí», explicó.

Apareciendo primero en la isla de Pinang, Inul afirmó ser entusiasta.

«Estoy realmente emocionado de ir a la isla Pinang. Hasta ahora solo he hecho un concierto en Kuala Lumpur o Genting Highlands», dijo.

También invitó a los fanáticos a asistir.

«Para los fanáticos en Malasia, vamos conmigo y el resto de las semanas del 6 de diciembre. No olvides obtener un boleto y estamos temblando juntos», dijo.

Para los fanáticos que desean ver de primera mano, el boleto de conciertos Inul Daratista en vivo en Malasia ha comenzado el 9 de septiembre de 2025 a través de MyTicket.Asia.