Espera y mira

Yakarta, Viva – En medio de una situación económica global llena de incertidumbre, el sector bancario Indonesia sigue siendo la columna vertebral del financiamiento nacional. Role crédito La banca es muy vital, no solo para mantener el funcionamiento sin problemas del negocio, sino que también respalda el poder adquisitivo de las personas.

Leer también: BRI amplió el acceso al crédito MSME con la colocación de fondos gubernamentales de RP. 55 billones



Sin embargo, las tendencias de crecimiento del crédito no han estado completamente de acuerdo con las expectativas, por lo que Bank Indonesia (BI) refuerza su compromiso de fomentar la aceleración del crédito este año.

El gobernador de Bank Indonesia, Perry Warjiyo, enfatizó la necesidad de pasos concretos para que los préstamos bancarios realmente puedan ser un impulsor económico. «El crecimiento del crédito bancario debe alentarse a apoyar el crecimiento económico», dijo el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: El Ministro de Finanzas, Purbaya, reveló las consecuencias de los bancos que no son cuidadosos, Fondos del Gobierno de Canal Rp 200 T



BI Data señaló que el crecimiento del crédito bancario en agosto de 2025 había aumentado en comparación con el mes anterior, del 7.03% (interanual) en julio al 7.56% (interanual). Sin embargo, este número se considera lo suficientemente fuerte.

Leer también: Invite a los Kopdes usando dinero del gobierno en Himbara, Ministro de Finanzas Purbaya: esquema de crédito normal



«El desarrollo no sólido del crédito está influenciado por la espera de los actores comerciales (espera y ver), las tasas de crédito que aún son altas y el mayor uso de fondos internos para el financiamiento comercial», dijo Perry.

Esta condición también se refleja en las altas instalaciones de préstamos que no han sido desembolsadas. En agosto de 2025, la relación préstamo no transmitido alcanzó RP2,372.11 billones o 22.71% del techo de crédito total disponible. Sector con porción préstamo no transmitido El más grande se registra en la industria, la minería, los servicios comerciales y el comercio, especialmente para los préstamos de capital de trabajo.

En términos de oferta, el banco en realidad tiene un espacio de liquidez adecuado. «El aumento en el crédito está respaldado por la liquidez bancaria suelta como se refleja en la alta relación de herramientas líquidas para fondos de terceros (AL/DPK) de 27.25% en agosto de 2025.»

Esta liquidez suelta es impulsada por la expansión monetaria de BI y el interés en la distribución del crédito que comenzó a mejorar. Sin embargo, los desafíos de las tasas de interés de alta crédito siguen siendo un factor de resistencia.

BI evalúa que esto debe superarse a través de la sinergia con el gobierno y el Comité de Estabilidad del Sistema Financiero (KSSK). Perry afirmó: «El banco Indonesia continúa coordinando con el gobierno y KSSK para alentar la distribución del financiamiento de crédito/banca».

En general, BI proyecta que el crecimiento del crédito bancario 2025 está en el rango del 8-11%. Este objetivo se considera realista para ver los fundamentos bancarios sólidos.

La relación de adecuación de capital (CAR) en julio de 2025 sigue siendo alta en el 25.88%, con relaciones de préstamos problemáticos (NPL) mantenidos bajos en 2.28% (bruto) y 0.86% (neto) respectivamente. La prueba de estrés también muestra que el sector bancario tiene una fuerte resistencia, respaldada por la capacidad de pagar una corporación y rentabilidad saludables.

Con esta base bancaria, BI es optimista de que la aceleración del crecimiento del crédito pronto se realizará. La esperanza, este impulso de crédito puede fortalecer la resiliencia económica interna y ser un colchón para tratar los riesgos globales.