Bangkok, LARGA VIDA – Juegos del MAR 2025 Tailandia cerró oficialmente con una gran ceremonia de clausura en el estadio Rajamangala de Bangkok, el sábado 20 de diciembre de 2025 por la noche. Una combinación de música, iluminación de alta tecnología y rituales tradicionales tailandeses marcaron el final del evento deportivo más grande del sudeste asiático.

La procesión de clausura comenzó con el apagado de la antorcha de los SEA Games como símbolo de la finalización de la competición que duró dos semanas. Este momento sagrado continuó con la entrega de la bandera de los SEA Games a Malasia como próximo anfitrión de la edición de 2027.

El estadio Rajamangala se convirtió instantáneamente en un mar de color. El juego de luces que recorre todos los rincones del recinto se combina con actuaciones musicales y artísticas culturales, creando un ambiente festivo pero aún lleno de significado. Miles de espectadores se vieron inmersos en la euforia del cierre que marcó el final del recorrido de los atletas en los SEA Games 2025.

La serie de actos también estuvo amenizada por un desfile de deportistas de todos los países participantes. Esta marcha se convirtió en un símbolo de unión y deportividad, además de enfatizar el final de toda la serie de partidos.

El contingente indonesio se mostró orgulloso en el desfile de clausura. La Desfile Rojo y Blanco estuvo dirigida directamente por el Jefe de Misión del equipo indonesio, Bayu Priawan Djokosoetono. Atleta patinaje sobre hielo kieran alexander Se cree que el mar es el abanderado que porta el Saka rojo y blanco, un gran honor que está en el centro de atención.

La propia Indonesia cerró los SEA Games de 2025 con logros brillantes. El equipo rojiblanco consiguió un total de 334 medallas y finalizó en el segundo lugar de la clasificación final. Los detalles constan de 91 de oro, 112 de plata y 130 de bronce. Este logro no sólo superó el objetivo de 80 de oro, sino que también aseguró que Indonesia estuviera a salvo entre los tres primeros en el sudeste asiático.

Este logro confirma la consistencia de Indonesia como una de las principales potencias deportivas regionales, además de ser un activo importante para los SEA Games de 2027 en Malasia.

Para Kierana, el momento de portar la bandera rojiblanca fue una experiencia emotiva inolvidable.

«Me siento muy honrada y agradecida de que se me haya confiado para llevar la bandera de Indonesia. Honestamente, estaba asustada y nerviosa, pero esta es una oportunidad extraordinaria para representar a mi país en un evento tan grande como los SEA Games», dijo Kierana, citado por el Ministerio de Juventud y Deportes.