Especificaciones de Rantis Brimob, Reconocimiento de Marc Márquez

Sábado 30 de agosto de 2025 – 08:15 Wib
Yakarta, Viva – La siguiente es una lista de los artículos más populares en Viva Automotive El viernes 29 de agosto de 2025, que presentó las últimas noticias automotrices y atrajo la atención pública. Del trágico incidente Rantis brimob a la confesión Marc Márquez Sobre la competencia feroz en MotoGP, estos artículos revisan los temas que se están discutiendo con calma.
Posición sentada 7 miembros de Brimob durante Rantis Lindas Ojol Affan, conductor bripka R acompañado de Kompol C
1. Especificaciones de BRIMOB RANTIS HIT y OJOL para matar en Pejompongan
Un vehículo táctico Brimob, Rimueung, se estrelló contra un taxista de motocicleta en línea hasta que murió en Pejonpongan, el centro de Yakarta, provocó la ira del colega de Ojol. Este vehículo potente de 3.200 cc está diseñado para terreno extremo con placas de acero y vidrio antiblase, pero este accidente resalta la importancia de la precaución en la carretera. Leer más.
2. Reconocimiento impactante Marc Márquez sobre la competencia en MotoGP
Marc Márquez, un corredor del equipo de Ducati Lenovo, reconoció los difíciles desafíos de su compañero de equipo, Francesco Bagnaia, que pudo subirlo con una moto idéntica. Su dominio en la temporada 2025 con 14 victorias consecutivas todavía no lo hizo descuidado contra la posible derrota. Leer más.
3. Coche oficial Dificultad en carreteras dañadas, los residentes eligen registros en lugar de ayudar
Un automóvil oficial de la aldea en Tasikmalaya tiene dificultades para cruzar carreteras dañadas y rocosas, pero los residentes solo registran sin ayudar. Este video viral desencadenó los comentarios de los ciudadanos, lo que destacó la pobre infraestructura de la carretera del pueblo. Leer más.
