Especificaciones de Rantis Brimob que golpeó el Ojol para matar en Pejompongan

Yakarta, Viva – El trágico incidente ocurrió en el área de Pejompongan, Central Yakarta cuando un vehículo táctico (Rantis) Perteneciente a la Brigada de automóviles de la Policía Nacional se estrelló contra un taxista de motocicleta en línea (OJOL) llamado Affan Kurniawan (21) hasta que murió.

Este caso aprovechó la atención del público e hizo que los compañeros de Ojol se inflamlaran en la sede de la sede de comando Brote Kwitang, principalmente porque el vehículo involucrado es Rantis Rimueung, el pilar del Cuerpo de Brimob.

A juzgar por Viva Automotive en Instagram @HuMaskorpsBrimob, viernes 29 de agosto de 2025, Rantis Rimueung es un vehículo táctico de patrulla de larga distancia utilizada para apoyar las operaciones de personal de BRIMOB. Este vehículo se usa comúnmente en tareas de patrulla, Seguridad VVIP, al control masivo.

Los vehículos Rimueung tienen un diseño resistente con un motor de 3.200 cc, que permite operaciones en terreno extremo. De hecho, se afirma que este vehículo puede conquistar la pendiente de hasta 60 grados como en las montañas.

Además, Rimueung está equipado con alta protección debido a placas de acero. El vidrio del vehículo utiliza materiales con resistencia NIJ de nivel 3 estándar, que puede soportar ciertos proyectiles.

La capacidad de transporte del vehículo también es bastante grande, con 4 personas dentro de la cabina y 8 personal adicional en el exterior usando los pasos derecho e izquierdo. Esto lo hace efectivo para patrullas de larga distancia y cirugía urbana.

En términos de armas, Rimueung está equipado con pistolas de montaje que se pueden instalar con rifles de asalto. Además, hay 2 pérdida de gas lacrimógeno con una capacidad de 15 municiones de calibre de 38 mm.

La velocidad máxima de Rimueung alcanza los 100 km/h en las carreteras urbanas. Aunque clasificado como pesado y grande, este vehículo está diseñado para permanecer ágil en operaciones tácticas.

Con una longitud que alcanza 5.33 metros, Rimueung tiene una dimensión bastante grande en comparación con los vehículos ordinarios en la carretera. Este factor ciertamente requiere que los conductores de Rantis tengan mucho cuidado al cruzar el área densa del tráfico.

Desafortunadamente, en el incidente en Pejompongan, este vehículo en realidad causó un accidente mortal que sucedió a un conductor de Ojol y causó otro herido.