Especificaciones de la Yadea Ova, una elegante bicicleta eléctrica que enamora a los jóvenes

Bandung, VIVA – Con el espíritu de conmemorar el Día del Compromiso Juvenil, Yadea Indonesia continúa demostrando su compromiso de presentar vehículos ecológicos a la generación más joven.

A través de la actividad «Yadea Orange Day x Campus Connect», Yadea presentó su nueva bicicleta eléctrica, Yadea Ova, a estudiantes y profesores de la Universidad Padjadjaran (Unpad) Bandung.

El evento, que se celebró en el campus de Unpad Jatinangor, contó con una cálida bienvenida por parte de cientos de estudiantes y universitarios que tenían curiosidad por probar de primera mano esta bicicleta eléctrica de estilo moderno. El llamativo diseño de Ova con un toque moderno y elegante hace que muchos visitantes se interesen en tomar fotografías y probar una experiencia de conducción diferente.

La bicicleta eléctrica fue diseñada para jóvenes activos, que se preocupan por el medio ambiente, pero que aún prestan atención a la apariencia. Su forma pequeña y su diseño que combina el estilo retro clásico con un toque futurista lo hacen destacar en medio de la creciente tendencia de los vehículos eléctricos en Indonesia.

En cuanto a las especificaciones, el Yadea Ova está equipado con un motor eléctrico de 400 vatios que puede alcanzar una velocidad de hasta 45 km/hora. La fuente de alimentación proviene de una batería de grafeno de 48V 28Ah, con un kilometraje máximo de 100 kilómetros con una carga completa. El proceso de carga dura entre 6 y 8 horas, lo que es adecuado para las necesidades de movilidad diaria en áreas urbanas y campus.

Esta bicicleta eléctrica también está equipada con varias características modernas, como un sistema de llave inteligente, puerto de carga USB, pantalla digital y sistema de frenos de disco en ambas ruedas, lo que brinda comodidad y seguridad al usarla. La combinación de esta tecnología hace que el Ova se sienta como un «mini e-scooter» con un diseño aún elegante.

Una de las visitantes, Bestarina, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Unpad, admitió que se enamoró inmediatamente después de ver Yadea OVA.

«El modelo es realmente lindo, como vintage, adecuado para gente joven. Además, el color rosa es muy suave, combina con mi atuendo de hoy», dijo.

Además de la oportunidad de realizar una prueba de conducción, este evento también presenta una Zona de Belleza, que es una atracción especial para que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre belleza y estilos de vida saludables. Los participantes recibieron consejos para parecer seguros y al mismo tiempo preocuparse por el medio ambiente.