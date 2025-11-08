Especificaciones completas para Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition, inspiradas en la ruta más alta del mundo

India, EN VIVO – La aventura ahora tiene un nuevo símbolo. Real Enfield presentó oficialmente el Himalayan Mana Black Edition en el evento EICMA 2025, una moto de edición especial inspirada en la dura ruta del Mana Pass, una de las carreteras más altas del mundo que se extiende a lo largo de las montañas del Himalaya a más de 5.600 metros de altitud.

Con una elegante apariencia en negro mate y un aura misteriosa, esta motocicleta no es solo un vehículo, sino una representación del espíritu del explorador que desafía los límites en los terrenos más extremos de la tierra.

Como se informó VIVA Automotriz de TransporteEl sábado 8 de noviembre de 2025, en color Mana Black mate, esta edición especial transmite la impresión dura y elegante típica de Royal Enfield. El diseño combina la belleza minimalista con el poder de las montañas del Himalaya, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia y verdadera aventura.

El Himalayan Mana Black Edition está construido sobre la misma plataforma Sherpa 450 que la versión estándar, pero con importantes actualizaciones en términos de características y apariencia. Esta motocicleta sale de fábrica lista para la aventura, completa con accesorios premium como un guardamanos Black Rally, un asiento doble Rally para mayor comodidad, un guardabarros Rally para aumentar la capacidad todoterreno y llantas de radios sin cámara que son más resistentes para manejar terrenos difíciles.

Detrás de su apariencia masculina, esta motocicleta está propulsada por un motor DOHC monocilíndrico de 451,65 cc refrigerado por líquido, que produce 39,5 CV de potencia a 8.000 rpm y 40 Nm de par a 5.500 rpm. Un sistema de inyección electrónica de 42 mm de diámetro con tecnología Ride-by-wire garantiza una respuesta más suave del acelerador, mientras que una transmisión de seis velocidades completa con embrague deslizante y asistido proporciona una experiencia de conducción más cómoda en diversas condiciones de la carretera.

Un bastidor de doble tubo de acero soporta una suspensión delantera de horquilla invertida de 43 mm de diámetro con 200 mm de recorrido, así como un varillaje trasero monoamortiguador que ofrece un rendimiento similar. Esta combinación proporciona la máxima estabilidad al conquistar caminos empinados o curvas cerradas. Esta motocicleta también tiene una distancia entre ejes de 1.510 mm, una altura del asiento de 860 mm y una distancia al suelo de 230 mm, ideal para terrenos rocosos o terrenos sueltos.

Está disponible un potente sistema de frenado mediante un disco delantero de 320 mm con pinzas dobles, así como un disco trasero de 270 mm que está equipado con un sistema ABS de dos canales y se puede desactivar según las necesidades del conductor. Los neumáticos delanteros de 90/90-21 pulgadas y los traseros 140/80 R17 garantizan una tracción óptima en todas las condiciones.