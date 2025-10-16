Especificaciones completas para Chery Tiggo 9 CSH AWD

Yakarta, VIVA.co.id – chery Hace algún tiempo sacudió el mercado automotriz de Indonesia con el lanzamiento Ir a 9 CSH AWD 2025, un SUV insignia que combina lujo, prestaciones y moderna tecnología de electrificación. Este automóvil está diseñado para quienes desean el máximo confort, alto rendimiento y eficiencia de combustible en un paquete de estilo premium.

Como variante más alta de la familia Tiggo, el modelo CSH (Chery Super Hybrid) viene con un sistema de tracción total (AWD) y una combinación de potencia de motor de gasolina y motor eléctrico que hace que la experiencia de conducción sea suave pero potente.

Diseño elegante y proporcional

Visto por VIVA Otomotif durante una prueba de manejo en el Bridgestone Proving Ground el viernes 10 de octubre de 2025, desde el exterior el Tiggo 9 luce elegante con una gran parrilla de estilo futurista, delgados faros LED y líneas de carrocería firmes que dan la impresión de ser a la vez resistente y lujoso. Las llantas de 20 pulgadas combinan perfectamente con la carrocería grande y proporcional, reflejando el carácter de un SUV de alta gama.

El techo panorámico que se extiende de delante a atrás proporciona luz natural al habitáculo, contribuyendo a la impresión de amplitud y modernidad.

Interior premium con tecnología táctil avanzada

Al entrar en la cabina, inmediatamente se siente la impresión de lujo. Los asientos delanteros están equipados con funciones de masaje eléctrico, ventilación y calefacción, mientras que en los materiales del habitáculo predominan los materiales blandos de alta calidad.

El sistema de entretenimiento está respaldado por una gran pantalla táctil de 15,6 pulgadas, un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y un Head-Up Display (HUD) que muestra información importante directamente en el parabrisas.

Mientras tanto, el sistema Internet de los vehículos (IoV) permite a los conductores monitorear los vehículos a través de aplicaciones de teléfonos celulares, realizar actualizaciones de software (OTA) y controlar varias funciones de forma remota.

Categoría Especificaciones clave Tipo de máquina 1.5L turboalimentado (TGDI) + motor eléctrico (híbrido) Sistema de accionamiento Tracción total (AWD) Transmisión Automático (DHT híbrido) potencia total 395 CV Par máximo 650 Nm Aceleración 0-100 km/h 5,4 segundos Velocidad máxima 230 kilómetros por hora Capacidad del motor de gasolina 1.498 cc Potencia del motor de gasolina 141 CV Torsión del motor de gasolina 215 Nm Potencia del motor eléctrico 234 CV Par del motor eléctrico 310 Nm Consumo de combustible Aproximadamente 19 km/litro (combinación) Kilometraje en modo EV ±180 km (eléctrico puro) Kilometraje total ±1.400 km (combinación gasolina + electricidad) Moneda de diez centavos (P × L × T) 4.810 × 1.925 × 1.741 milímetros Distancia entre ejes 2.800 milímetros Suspensión delantera/trasera Enlace múltiple independiente Movimiento rápido del ojo Discos sobre cuatro ruedas Capacidad de pasajeros 7 personas Precio (OTR Yakarta) 719.800.000 rupias