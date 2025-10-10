Especial animado de Backyard Sports en 2026, finalizan los relanzamientos

Un especial animado basado en la icónica franquicia de videojuegos”Deportes en el patio trasero” debutará el próximo año.

El proyecto, que marca la primera incursión de la IP de Backyard Sports más allá de los juegos, proviene del titular de los derechos de “Backyards Sports”. Producciones de juegos infantiles y está producido por Lighthouse Studios, productor de “Bob’s Burgers” y “Rick & Morty”. El elenco de voces para el especial se revelará en noviembre.

El especial “Backyard Sports” se estrenará con proyecciones en las ubicaciones de Dave & Busters en asociación con la cadena a partir de principios de 2026, antes de un lanzamiento más amplio planificado.

Playground Productions reveló las noticias especiales animadas “Backyard Sports” durante un panel lleno de anuncios en Comic Con de Nueva York viernes, que contó con la fundadora y directora ejecutiva de Playground Productions, Lindsay Barnett, el director de productos de Playground Productions, Chris Waters, y el director ejecutivo de Mega Cat Studios, James Deighan, en una conversación con VariedadJennifer Maas, redactora senior de negocios, televisión y videojuegos.

Playground Productions compró los derechos de Backyard Sports en 2022 y desde entonces ha relanzado varios de los queridos títulos de los años 90 y principios de los 2000 para consolas y jugadores modernos. En noviembre, Playground dice que lanzará simultáneamente “Backyard Basketball ’01” y “Backyard Hockey ’02”, los dos juegos existentes de “Backyard” que aún no se han relanzado.

Se lanzará un paquete retro de “Backyard Sports” con el relanzamiento dual en noviembre a un precio de $36, que incluirá “Baseball ’97”, “Baseball ’01”, “Football ’99”, “Soccer ’98”, “Basketball ’01” y “Hockey ’02”. Además, “Basketball ’01” y “Hockey ’02” estarán disponibles para descargar y conservar de forma gratuita en Steam y los jugadores que ya poseen algunos de los títulos retro pueden inscribirse en la opción “Complete the Set” de Steam para ajustar automáticamente el precio del paquete.

Mientras tanto, Playground reveló que se han implementado nuevas funciones de «gamificación» para «Backyard Baseball ’97». Realizadas en asociación con la empresa de tecnología Lucr, las características incluyen competencias multijugador extendidas como competencias de jonrones o Most Strikeouts, una tabla de clasificación global actualizada en vivo y la oportunidad de ganar boletos para la Serie Mundial 2025. Estas nuevas funciones estarán disponibles específicamente para usuarios de iOS.