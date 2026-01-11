¡Espantoso! Se incendiaron 14 casas y convecciones en Tambora, las pérdidas alcanzaron los 1.700 millones de IDR, la causa resultó ser…

Yakarta, VIVA – Fuego ¿Qué pasó en Jalan Duri Bangkit, RT 08/RW 09 Jembatan Besi, tamboraYakarta occidental. El fuego abrasa 14 Casa estancia y un edificio de convección el domingo por la mañana.

«La pérdida total se estima en 1.700 millones de IDR», dijo el jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de DKI Yakarta, Isnawa Adji, en Yakarta, el domingo 11 de enero de 2026.

El gallo rojo se volvió loco alrededor de las 04:24 WIB. Los residentes locales que escucharon los gritos del incendio inmediatamente trabajaron juntos para extinguirlo. API con herramientas mínimas.

Sin embargo, la creciente furia del incendio llevó a los residentes a informar de inmediato al Subdepartamento de Rescate y Manejo de Incendios (Gulkarmat) del Oeste de Yakarta (Sudin).

Se informó que el fuego se extendió al segundo piso de la casa del residente. Los agentes inmediatamente se movilizaron rápidamente junto con los elementos relacionados hasta que el incendio se extinguió con éxito y la situación ahora se declaró segura.

«El incendio se extinguió completamente alrededor de las 09.03 am después de pasar por el proceso de extinción y enfriamiento», dijo.

Isnawa confirmó que no hubo muertos ni heridos en el incendio en el asentamiento densamente poblado.

«Gracias a Dios no hubo víctimas. Los residentes afectados fueron evacuados temporalmente a Nurul Yaqin Mushalla y se llevó a cabo la recopilación de datos y la coordinación entre agencias», dijo.

Según los resultados de la evaluación provisional, dijo Isnawa, se cree que la causa del incendio fue un cortocircuito eléctrico (cortocircuito) en una de las casas que se incendió. (Hormiga)