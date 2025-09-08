¡Espantoso! Los perpetradores de mutilación estudiantil de Mojokerto duermen en casa con la pieza del cuerpo de la víctima

MojokertoVIVA – Los perpetradores del estudiante nativo de Lamongan llamado Tiara Angelina Saraswati (25), aparentemente todavía durmiendo con pedazo cuerpo víctima en la pensión.

Porque el hombre llamado Alvi Maulana (24) todavía mantiene la pieza del cuerpo de la víctima en su pensión. Esto fue revelado por el jefe de policía de Mojokerto, el comisionado adjunto de la policía Ihram Kustrato.

«En la escena del crimen (escena del crimen), encontramos una pieza del cuerpo de la víctima que todavía estaba almacenada en la pensión. Había una cabeza que se colocaba detrás del armario», dijo, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Además, desde la ubicación, también hubo alguna evidencia de asesinato. Uno de ellos es un cuchillo que se usa para terminar con la víctima. Luego, también hay un martillo para romper los huesos de la víctima. Incluso la ropa de la víctima todavía está cubierta de sangre.

Anteriormente informó, un estudiante de Lamongan llamado Tiara Angelina Saraswati (25) resultó ser mutilado hasta cientos de piezas, no docenas.

«Dije, los huesos fueron cortados en cientos», dijo el jefe de policía de Mojokerto, comisionado adjunto de la policía Ihram Kustrato, el lunes 8 de septiembre de 2025.

El autor llamado Alvi Maulana (24), un estudiante que también trabajó como taxista de motocicleta en línea después de matar a la víctima con una puñalada de cuchillo en el cuello, solo fue mutilado en el baño. Por sus acciones, estuvo sujeto al artículo 340 del Código Penal con respecto al asesinato de premeditados con la amenaza de una sentencia de muerte o toda una vida.