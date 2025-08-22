¡Espantoso! La cabeza de la rama Bri fue asesinada, supuestamente golpeada por objetos contundentes hasta que fue difícil respirar

Yakarta, Viva – Causas de muerte Cabeza de rama Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta se llama debido a objetos contundentes.

Leer también: 15 años consecutivos, Bri aprecia a los miembros de Paskibraka y al personal de apoyo de National Paskibraka



«(Porque) objetos contundentes», dijo el jefe del Hospital de Policía de Kramat Jati, general de brigada Prima Police Heru Yulihartono, viernes 22 de agosto de 2025.

Él dijo, no había indicios de resistencia de Ilham. Dijo que la víctima también experimentó una deficiencia de oxígeno. También se realizó un examen toxicológico para descubrir si hubo presuntas víctimas también envenenadas. Sin embargo, los resultados no han salido.

Leer también: Dijo el Director Gerente de BRI sobre el secuestro del asesinato del jefe de rama



«Existe la posibilidad de presión sobre el cuello y el pecho que hace que respire», agregó.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Leer también: La figura de la bunde del banco MIP Kacab que fue secuestrada y asesinada de acuerdo con sus amigos



Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

Más tarde, autor Los que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.