España ha seleccionado el alucinante Desert Odyssey del director Oliver Laxe «Sirât», como su entrada oficial para la mejor categoría internacional de películas en el 98º Premios de la Academia.

«Sirât» fue objeto de una camioneta de alto perfil para América del Norte por neón, anunció el festival de mediados de Cannes después de su estreno mundial en la competencia principal, planteando la pregunta, como Variedad ha notado, sobre cómo el distribuidor estadounidense hará malabarismos con cuatro títulos de alto perfil todos seleccionados por sus países para la carrera de los Oscar: el «valor sentimental» de Joachim Trier, que representa a Noruega; «El agente secreto» de Kleber Mendonça Filho, presentado por Brasil; La «otra opción» de Park Chan-Wook para Corea y ahora «Sirât» para España. Sin embargo, es un buen problema tener.

El anuncio de presentación de España fue realizado el miércoles por Pablo Berger, quien obtuvo una nominación animada al año pasado para «Robot Dreams», mientras que su película muda Blancanieves fue elegida como la entrada de España para los Premios de la Academia 2013.

La elección se basó en una votación de miembros de la Academia de las Artes y Ciencias de la Cine de la España después de una amplia proyección de películas durante el verano, que se redujeron a tres finalistas: «Sirât», «Romería» de Carla Simon y «Deaf» de Eva Libertad.

Al igual que con las presentaciones hechas para la contención internacional de Oscar de Brasil el lunes (Kleber Mendonça Filho’s «The Secret Agent») y Colombia ayer («un poeta»), el factor decisivo que influye en los votantes que es probable que haya sido «Sirât’s» Fild Festival del Festival de Cine que empaca el recogedor de Neon; Un estreno mundial en la competencia principal que provocó críticas raves – Variedad Recomendó «Sirât» como un viaje por carretera insoportablemente tenso y loco a través de un purgatorio del desierto, y un premio del jurado de Cannes que marca a Laxe como ahora un gran autor español.

La fábrica de partidos ha agotado los principales mercados en todo el mundo, garantizando más atención de los votantes que se extienden cada vez más fuera de los Estados Unidos. Bowing en España, «Sirât» fue lanzado el 6 de junio por Bteam Pictures y había recaudado un robusto € 2.7 millones ($ 3.2 millones) antes del 7 de septiembre.

Un paso consciente hacia el público más amplio de Laxe, facilitado por el respaldo del mayor TV/SVOD Player Movistar Plus+, «Sirât» también cuenta entre sus coproductores en Pedro y el Almodóvar de Agustin, El Deseo, que tiene una experiencia más amplia de anotar nominaciones a Oscar y maneras que cualquier otra compañía en la historia española.

La presentación de «Sirat» también marca un gran logro para Movistar Plus+ que solo anunció su primera lista de producción de películas Originales en enero de 2024, incluidas «Sirât», compuesta por lo que Guillermo Farré, Movistar Plus+ Head of Original Films & Spanish Cinema, ha llamado películas de «Event Auteur». Esas son, por supuesto, una especie de películas que resuenan con los miembros de la academia dentro y fuera de Hollywood.