España: Nests de buitre barbudo conserva 700 años de historia humana







Los investigadores encontraron una sandalia de 650 años y más de 200 artefactos humanos en nidos de buitre barbudos en todo el sur Españaconservado naturalmente en nidos del lado del acantilado durante las excavaciones entre 2008 y 2014.

Estos hallazgos proporcionan ideas cruciales para los esfuerzos de conservación del buitre barbudo en peligro de extinción, ahora extinto en el sur de España con solo 309 pares de reproducción en Europa, al tiempo que ofrecen datos arqueológicos valiosos sobre la vida mediterránea medieval. Los nidos funcionan como «museos naturales».

