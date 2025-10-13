España destaca en Mipcom como una de las potencias televisivas más potentes de Europa

España‘s está sacudiéndose con su auge de la ficción televisiva local, pero eso funciona principalmente con un solo motor: los servicios de streaming, mucho más que en cualquier otro lugar de Europa. Sin embargo, el mercado está demostrando ser cada vez más flexible a medida que los actores prueban nuevas fórmulas para financiar, lanzar y mantener éxitos.

En 2024, los streamers globales invirtieron 2.000 millones de euros (2.200 millones de dólares) en contenido original en español, solo superado por el Reino Unido con 2.900 millones de euros (3.100 millones de dólares), y muy por encima de Francia y Alemania (8 millones de euros, 860 millones de dólares cada uno) o Italia (7 millones de euros o 750 millones de dólares), según un informe reciente del Observatorio Audiovisual Europeo.

Casi el 70% del gasto total en contenidos en España proviene de streamers, en comparación con sólo el 24% en Francia. Esa proporción define el ecosistema. Sin embargo, muchos de los éxitos más resonantes de España todavía provienen de emisoras. “Sueños de libertad” de Diagonal TV AtresmediaLa principal telenovela diaria de RTVE-Bambú acaba de venderse en América Latina a través de HBO Max, al igual que la telenovela “The Vow” de RTVE-Bambú, ganadora del Emmy.

Sin embargo, la financiación depende cada vez más de los streamers, cuyo peso los convierte en socios inevitables en la mayoría de los nuevos proyectos.

“Hoy en día, simplemente no podemos lanzar una serie sin involucrar a una plataforma en la ecuación”, afirma 10.10.2025 23 Variety Ghislain Barrois, director general de Mediterráneo Mediaset Grupo España y Cine Telecinco. «Los costos son demasiado altos y la presión sobre el talento y las tripulaciones es enorme. Las plataformas aportan oxígeno, pero también modifican las reglas del juego».

Barrois añade: «Producimos menos para poder impulsar más la promoción. El desafío no es tanto producir un espectáculo, sino lograr que se destaque en un mercado saturado». “Sueños de libertad”, con 1,3 millones de espectadores diarios en Antena 3, también sirve para ilustrar el creciente apetito de los streamers por las telenovelas diarias. Más allá de liderar las tardes en abierto españolas, la serie también está disponible en Atresplayer, Movistar Plus+ y Disney+.

“Nuestro sistema de explotación de la ficción es un modelo de 360 ​​grados, lo que permite que el recorrido de la serie sea mucho más largo y por tanto más rentable”, afirma Montse García, responsable de ficción de Atresmedia. «La ficción en abierto todavía tiene audiencia. Ese nivel de fidelización es muy difícil, por eso estamos muy orgullosos», añade García. «Tienen que impactar a los espectadores en un nivel más alto que las series en las plataformas, porque significa que tu audiencia tiene que sintonizarlas todos los días/semana a una hora específica».

Hoy en día, pocos proyectos llegan a la pantalla sin múltiples socios en todas las ventanas. “Padre no hay más que uno, la serie”, una adaptación de la exitosa franquicia cinematográfica de Santiago Segura, es un ejemplo de ello. Producido por Bowfinger Intl. Imágenes con Sony Pictures Intl. Prods., Atresmedia y Prime Video, la comedia familiar muestra la flexibilidad que se han vuelto los jugadores españoles. “La Favorita 1922”, de Mediterráneo, drama de época de Bambú, se emitió primero en Telecinco de Mediaset España, luego en Mediaset Infinity y Netflix. Se pre-vendió a más de 20 territorios.

“Desde el desarrollo hasta la producción y la campaña de lanzamiento, fue una demostración de confianza que no había visto en años”, recuerda el fundador de Bambú, Ramón Campos. «Mi conclusión es que necesitamos episodios más cortos, para que verlos no suponga un esfuerzo».

Los productores independientes se están adaptando. “Desde el principio trabajamos casi íntegramente con originales”, afirma Anxo Rodríguez, fundador de Espotlight, productor de “Los Farad” de Prime Video y “Dime tu nombre”, además de “Un nuevo amanecer” para Atresplayer. «Pero los presupuestos son mayores y el mercado está más saturado. Explorar la concesión de licencias fue el siguiente paso; para eso, se necesita fuerza financiera y socios cercanos a la distribución».

El pacto de ESpotlight con Sony Pictures Television brinda ese colchón, ofreciendo soporte a primera vista y capacidad de distribución. «El embalaje ahora se parece al montaje de películas independientes».

Para Izen Group, parte del Studio TF1 de Francia, la matemática es similar. “Los originales dan visibilidad pero márgenes limitados”, explica el presidente José Velasco. «La concesión de licencias implica más riesgos, pero devuelve al productor a su verdadero papel: asumir la responsabilidad creativa y financiera».

La coproducción es otra respuesta, y los actores españoles se están inclinando por ella. En el drama “Pubertad”, la actriz, guionista y directora Leticia Dolera (“Perfect Life”) cuenta con el respaldo de Distinto Films, Corte y Confección de Películas, Uri Films y 3Cat y la belga AT-Prods., con Beta Film a cargo de las ventas y HBO Max con los derechos para España y Portugal.

Movistar Plus+ se ha asociado con Dlo Productions de Banijay y Art France en “La anatomía de un momento” de Alberto Rodríguez, mientras que Aitor Gabondo de Alea Media se asocia con la fábula de chile para adaptar “Un longene del mar” de Allende.

El estudio Mediapro está coproduciendo “Raza Brava”, la nueva serie de Hernán Caffiero, junto a DeCulto, Grupo Atómica y Wild Sheep Content de Erik Barmack. Plano a Plano coproduce el thriller “Innato” con Dynamic TV de Los Ángeles, programado para Netflix España.

Mientras tanto, Estudios Secuoya está rodando “Arcadia” con ViX, William Levy Entertainment y SkyShowtime en España a bordo. Con la mirada puesta en Europa, Secuoya opera un acuerdo de primera vista con BlackBox Multimedia del Reino Unido y una asociación con Sydney Gallonde de Francia.

Las considerables exenciones fiscales de España han atraído brotes extranjeros y fortalecido la industria local. Pero los ejecutivos hacen hincapié en que la regulación debe seguir el ritmo.

“España necesita no sólo incentivos fiscales atractivos, sino también seguridad jurídica y regulaciones flexibles y competitivas en todos los ámbitos (incluido el laboral) para seguir siendo un centro de producción verdaderamente atractivo”, afirma Sara Fernández-Velasco, consejera delegada de Izen.