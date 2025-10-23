Espada china llamada metal de tierras raras

Jacarta – Dominación Porcelana en minería, procesamiento y suministro metales de tierras raras (tierras raras) ejerce una influencia significativa sobre los Estados Unidos (COMO) en las negociaciones comerciales en curso.

Los metales de tierras raras son materias primas importantes para fabricar teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y tecnología militar.

China controla alrededor del 60 por ciento de la producción tierras raras a nivel mundial y casi el 90 por ciento de su proceso de refinación.

Recientemente, Beijing ha fortalecido aún más su control sobre estos minerales críticos al imponer restricciones a la exportación de metales de tierras raras e imanes permanentes.

Las restricciones se implementaron en respuesta a los altos aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a las exportaciones chinas, que luego se relajaron para permitir que continuaran las negociaciones comerciales.

El 16 de octubre de 2025, hace exactamente una semana, China anunció la ampliación de las restricciones a la exportación de metales de tierras raras, la limitación de la tecnología de procesamiento y la limitación explícita de las exportaciones a usuarios de los sectores de defensa y semiconductores en el extranjero.

Esta política se considera la respuesta de Beijing, después de que Washington DC restringiera las exportaciones de chips y productos semiconductores de terceros países a China.

Las restricciones se impusieron semanas antes de la reunión cara a cara de Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, y expusieron aún más las vulnerabilidades de Estados Unidos debido a la falta de capacidad de refinación en el país.

«El mundo entero depende del suministro de imanes permanentes de China. Si dejan de exportar estas materias primas, el impacto se sentirá en todo el mundo», afirmó Jost Wübbeke, director del instituto de investigación Sinolytics en Berlín, Alemania. VIVA de DWJueves 23 de octubre de 2025.

Se cree que las restricciones a las exportaciones provocarán una interrupción de la cadena de suministro, lo que tendrá un impacto significativo en la industria estadounidense.

El fabricante de automóviles Ford, por ejemplo, anunció en mayo de 2025 que se vería obligado a reducir la producción en Chicago, EE.UU., debido a la falta de materias primas.

Los proveedores de repuestos para automóviles Aptiv y BorgWarner anunciaron que están desarrollando motores que minimizan el contenido de metales de tierras raras para superar las limitaciones de suministro.

Michael Dunne, un consultor automotriz especializado en China, dijo que las restricciones a las exportaciones de Beijing «podrían paralizar por completo las plantas de ensamblaje de automóviles estadounidenses».

Una encuesta reciente realizada por la Cámara de Comercio e Industria de Estados Unidos en China mostró que el 75 por ciento de las empresas estadounidenses esperan que las existencias de tierras raras se agoten en unos pocos meses.