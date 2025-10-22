Eso ni siquiera son ahorros

Jacarta – Gobernador Java Occidental, Dedi Mulyadi Revelar transmitirá los datos. dana El Gobierno Provincial de Java Occidental depositó 4,1 billones de IDR al Ministro del Interior, Tito Karnavian.

Dijo que el saldo de caja registrado en la tesorería regional del Gobierno Provincial de Java Occidental publicado por la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos (BPKAD) ascendió a 2,6 billones de rupias.

Lo transmitió cuando visitó el edificio del Ministerio del Interior (Kemendagri), en el centro de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

«Sí, también le dijimos al Ministro del Interior que los datos de la provincia son todos los días. actualizar «Para el Ministro del Interior, sí, de hecho el 15 de octubre los datos de BI mostraron que nuestros fondos eran de 2,6 billones de rupias, no de 4,1 billones de rupias», dijo Dedi al equipo de medios.

Entonces Dedi explicó que Dinero La Rp. Los 2,6 billones registrados tampoco son dinero ahorros. Pero según él, se trataba de efectivo regional almacenado en el banco BJB.

«Esto no es dinero de depósito, es efectivo disponible en la tesorería regional, la tesorería regional está en el BJB y no tenemos dinero almacenado en otros bancos», explicó Dedi.

Para su información, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, destacó anteriormente la lenta realización del gasto del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) hasta el tercer trimestre de 2025 debido a la acumulación de dinero del Gobierno Regional en los bancos.

Purbaya también mencionó que hay 15 gobiernos regionales que tienen el mayor ahorro de fondos regionales en los bancos.

Se afirmó que el total de fondos regionales depositados en bancos alcanzó los 234 billones de rupias. De los 15 gobiernos regionales, se sabe que el Gobierno Provincial de Java Occidental ocupa el quinto lugar con 4,1 billones de rupias, mientras que en primer lugar está la provincia de Yakarta con 14,6 billones de rupias.

