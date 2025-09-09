Eso es una desgracia, no un buen ejemplo

Yakarta, Viva – El tema de la presunta malversación de malversación impuesto arrastrando el nombre del artista y el funcionario estatal, Raffi Ahmad. El político de Kisman Latumakulita destacó la fantástica riqueza de Raffi, pero se consideró no comparable al impuesto pagado.

En una conversación sobre el podcast de YouTube Roemah Pemoeda, Kisman aludió al Informe de Activos del Organizador del Estado (LHKPN) Raffi Ahmad, que se anunció en octubre de 2024. ¡Desplácese por la información completa!

Raffi, quien ahora se desempeña como un mensajero especial del presidente en el campo de los trabajadores de la generación y el arte jóvenes, informa un activo total de más de RP1 billones.

«Sus activos de riqueza (Raffi Ahmad) LHKPN son más de RP1 billones. Pero la acusación de que pagó impuestos, solo RP1 mil millones», dijo Kisman, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Consideró que esta condición no podría considerarse trivial.

«Cuando es cierto, se espera que Raffi Ahmad haga Malversación de impuestos cuyas oraciones son prisión o multas de decenas de millones de rupias. Para los funcionarios estatales, eso es una desgracia. Ese no es un buen ejemplo como funcionario estatal «, dijo Kisman Latumakulita.

Según él, un funcionario público debe pagar impuestos progresivos de acuerdo con las reglas. Incluso dijo que los cálculos ideales deberían alcanzar un tercio de la riqueza total que tienen.

«Un tercio de (la riqueza de Raffi Ahmad) es pagar impuestos. Por lo tanto, debe pagar un impuesto de alrededor de Rp330 mil millones», agregó.

Aun así, Kisman todavía espera que haya una aclaración del ministro de finanzas recientemente inaugurado, Purbaya Yudhi Sadewa. Hizo hincapié en la importancia de la transparencia para que el tema de la supuesta evasión fiscal no causara malos precedentes.

«También confía al Ministro de Purbaya, los funcionarios oficiales que no están establecidos. Fácil de no ser verdad», agregó.

La declaración de Kisman provocó debate entre los ciudadanos. Muchos consideran que el cálculo fiscal de un tercio de los activos es la suposición incorrecta.

«Esta es una persona, ¿cuál es la base para pagar impuestos 1/3 de los activos? Las tasas impositivas son diferentes, la ONU es solo 0.5 por ciento, 11 por ciento de IVA, PPH 5-35 por ciento de los ingresos, 35 por ciento e incluso entonces si los ingresos están por encima de 60 m», escribió los internautas.

«Jajaja siempre que solo vea a esta persona, 1/3 por impuestos, más tarde después de tres años de una persona sin hogar», dijo otro.

En LHKPN, Raffi Ahmad reportó 45 sector de tierras y construcción, 23 vehículos, valores, a equivalentes de efectivo y efectivo con un total de RP1.17 billones. Después de deducir la deuda de alrededor de Rp136 mil millones, los activos netos de Raffi se registraron en RP1.03 billones.