ESG PNM crece junto a emprendedores locales

Jacarta – Borrador Ambiental, Social y Gobernanza (ASG) ha recibido cada vez más atención y se ha convertido en un enfoque importante en la práctica empresarial en Indonesia en los últimos años.

Los criterios ESG se utilizan como indicador para evaluar la sostenibilidad. Los datos a diciembre de 2024 muestran que alrededor del 94% de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia han publicado informes de sostenibilidad (informes de sostenibilidad) como forma de compromiso con la transparencia, la gobernanza y el impacto socioambiental responsable.

Esto refleja cómo los ESG se están convirtiendo cada vez más en una importante herramienta de medición para que las partes interesadas evalúen el desempeño a largo plazo de las empresas, incluido su impacto en la sociedad y el planeta en el que vivimos.

A nivel nacional, los informes de sostenibilidad continúan fortaleciéndose a través de políticas regulatorias y autoridades del mercado de capitales, como el lanzamiento del módulo de informes ESG por parte de la Bolsa de Valores de Indonesia, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y precisión de los datos ESG y apoyar a los inversores en la toma de decisiones basadas en el desempeño no financiero.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) acerca mucho más el espíritu ESG a la sociedad a través de la implementación de los tres pilares de la sostenibilidad, a saber, el pilar social, el pilar económico y el pilar ambiental, que contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de la comunidad desde la base.

A noviembre de 2025, el PNM ha llegado a más de 228 mil beneficiarios a través de diversos programas de empoderamiento sostenible. Programas como Smart Space, PNM Becay Madani Vocacional Academia (MVA) indica valor Retorno social de la inversión (SROI) es significativo.

Madani Vocacional Academia registró un valor SROI de 2,51, lo que muestra que cada rupia de inversión social realizada tiene múltiples impactos económicos y sociales en la comunidad beneficiaria.

El compromiso de PNM con la implementación de principios de sostenibilidad se refleja en varios logros, entre ellos la obtención de premios en el evento de Indonesia. Premios a la Sostenibilidad en categoría La mejor empresa para el programa de empoderamiento comunitario Y La mejor empresa para prácticas integrales de implementación de ESG.

Este logro refleja la coherencia de PNM en la integración de los principios ESG en los esfuerzos de empoderamiento en el sector ultramicro para las comunidades locales.

La sostenibilidad llevada a cabo por PNM la sienten directamente sus clientes. Aan Andasari, cliente de PNM Mekaar en Bekasi, quien aprovechó la oportunidad de reciclar jeans para crear productos creativos con alto valor de venta y al mismo tiempo empoderar a los niños carroñeros de la zona.