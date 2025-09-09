Esfuerzos para mantener la gloria del bádminton indonesio nuevamente en poder de Kudus

VIVA – Establecimiento del éxito Estafet Sticks bádminton Indonesia fue retenida de nuevo. Bakti Sports Djarum Foundation juntos PB Djarum celebró una audición general de 2025 en Gor Djarum Jati, Kudus, Central Java, 8-12 de septiembre de 2025.

Un total de 1.729 participantes participaron en el evento de búsqueda de talentos que se llevó a cabo correctamente para coincidir con la conmemoración del Día Nacional del Deporte.

El director del servicio deportivo de la Fundación Djarum y el presidente de PB Djarum, Yoppy Rosimin, enfatizó que las audiciones generales eran un paso concreto para garantizar la regeneración del atleta de bádminton indonesio.

«Los atletas jóvenes son pulsos para nuestro futuro de bádminton. En PB Djarum, hacemos esto realizando una audición general. Todos los años, abrimos la puerta lo más amplia posible para jugador de bádminton Usted mismo en todos los rincones del país que tiene grandes sueños «, dijo Yoppy.

«PB Djarum a través de la beca Djarum Badminton, asumiendo un papel en la primera guardia para facilitar el sueño en una realidad. Estamos listos para forjarlos para convertirnos en héroes de bádminton en el futuro y garantizar la llama de la gloria de la patria de bádminton se mantiene», dijo Yoppy.

Audición general PB Djarum 2025

El presidente del equipo de talento de audición general de 2025, Sigit Budiarto, dijo que el formato de selección volvió a priorizar el grupo de edad y el sistema de detección. Este enfoque está dirigido a la categoría U-11 a KU-12.

«El enfoque en el grupo de edad más joven es un paso estratégico. A esta edad, el talento natural y el potencial de un atleta se ven más puros. Estamos buscando ‘diamantes crudos’ que podamos pulir», dijo Sigit.

«El examen al principio es muy efectivo para ver el poder de lucha y la mentalidad desde el primer partido. No solo estamos buscando semillas superiores con talento técnico, sino también aquellos que tienen entusiasmo, poder de lucha, personajes fuertes y ADN campeón», dijo Sigit.

Mientras tanto, el coordinador del equipo de búsqueda de talentos del sector masculino, Fung Permadi, enfatizó la importancia de los aspectos físicos y la inteligencia del juego.

«Nuestra tarea no es solo ver quién gana o pierde, sino cómo juegan. El juego de pies, el golpe, la inteligencia en el campo, la calma cuando se presionan. Los atletas inteligentes podrán desarrollarse más rápido. Ese es el criterio que estamos buscando en la audición este año», dijo Fung.

El coordinador del equipo de búsqueda de talentos del sector femenino, Yuni Kartika, evaluó que la postura ahora es un factor crucial para poder competir a nivel mundial.

«Por lo tanto, la postura física recibirá una gran atención, a menos que los atletas tengan talentos realmente extraordinarios. Altura, talento, mentalidad e ingenio leer el partido se convierte en una combinación importante para dar a luz a los campeones», explicó Yuni.

Leyenda por la montaña y el Salón de la Fama

La audición general de 2025 también fue animada por la presencia de una leyenda Bádminton indonesioDesde Hendrawan, Aryono Miranat, Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad, Vita Marissa, Richard Mainaky, hasta Gloria Emanuelle Widjaja. Participaron en la observación mientras daban motivación directa a los participantes.

En esta ocasión, PB Djarum también entregó el Salón de la Fama a Mohammad Ahsan y Shesar Hiren Rustavito.

«Este premio es un honor extraordinario. Nunca podré estar aquí sin forjar, disciplina y oportunidades que PB Djarum. Este club no es solo un lugar para practicar, sino la casa que me dio forma. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que nunca se rompió», dijo Ahsan, quien oficialmente colgó una cría en enero de 2025.

Mientras que SheSar Hiren Rustavito o Vito llamaron al premio como un sueño de realidad.

«Estoy muy orgulloso y conmovido de poder recibir este premio. Entrando en el Salón de la Fama PB Djarum es el fruto del sacrificio, el sudor y el apoyo de muchas personas. Para los participantes de la audición, aproveche esta oportunidad de oro. Perder o ganar no es todo, el espíritu de lucha más importante en el campo», dijo Vito.

La presencia de Ahsan y Vito fue bien recibida por los participantes de la audición. Muchos de ellos luchan por las firmas para tomar fotos juntas en una cálida sesión de encuentro y saludo.