Esfuerzo visionario necesario para eliminar el matrimonio infantil







En la novia, Palghar, un caso que involucra a una niña de 16 años de la Costa afuera Tribe ha revelado una inquietante raqueta de matrimonio infantil y tráfico que se aprovecha de las familias tribales empobrecidas. Casado a los 14 años por Rs 50,000, la niña fue traficada por la fuerza como una 'esposa' y luego la expulsó su esposo y sus suegros después de dar a luz a una hija. Su esposo y un acusado local de negociar el acuerdo fueron arrestados por la policía de la AMA después de la intervención de activistas, quienes aseguraron un FIR bajo la Ley de Protección de los Niños de los Delitos Sexuales y las leyes contra el tráfico se registraron contra seis personas.

Dos chicas más del mismo pueblo supuestamente habían sido vendidas antes. La pobreza, la falta de educación y el hambre hacen que estas niñas sean objetivos fáciles para tal trata. Funcionarios a nivel del suelo, como Gram Sevaks, policía Patils, Anganwadi, los trabajadores de ASHA y los movilizadores de PESA deben ser investigados por no evitar violaciones de la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil, 2006.

Los activistas atienden advirtiendo que una red arraigada continúa explotando a las jóvenes niñas tribales, convirtiendo su pobreza en ganancias ilegales. Necesitamos eliminar el ecosistema que ayude a este mal. Desde la familia, hasta facilitadores y facilitadores, cada uno debe ser identificado y enfrentar la acción. ¿Dónde ocurren las violaciones? ¿Cuáles son las lagunas que permiten a estas personas escapar de la red policial? ¿Dónde se deslizan exactamente y cómo? Extienda la red de arrastre lo más lejos posible para que el malestar sea abordado por sus raíces y apreciadas. Mientras tanto, simultáneamente, la mentalidad también debe cambiar. Ese es el aspecto preventivo.

Si bien se trata de niñas tribales, algunas de estas actitudes prevalecen en escenarios urbanos, tal vez con algunos ajustes. Matrimonio infantil es aborrecible, malvado e ilegal. Necesitamos un esfuerzo concertado y visionario para borrarlo.





