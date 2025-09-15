ESDM reveló que alrededor de 2 extranjeros de los trabajadores de ForeGort están atrapados por un deslizamiento de tierra

Yakarta, Viva – Director General de Mineral y Carbón (Minerba) Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Tri winarnoinformó las últimas noticias del proceso de evacuación de siete trabajadores de PT Freeport Indonesia (PTFI), que estaban atrapados corrimiento de tierras subterráneo En Grasberg Block Cave (GBC), Central Papua.

Dijo que, de los siete trabajadores atrapados, había 2 extranjeros (Hacer). Ambos son un ciudadano (WN) de Chile y un WN sudafricano.

Mientras que otros cinco trabajadores son ciudadanos indonesios (WNI).

El progreso de la construcción de fundición de PT Freeport Indonesia (PTFI) ha superado el 80 por ciento.

TRI dijo, hasta ahora el proceso de encontrar a las siete personas aún está en curso, al tiempo que establece la comunicación con otras partes relacionadas.

«(El proceso de evacuación) todavía se está llevando a cabo. Por ejemplo, para liberar este material cerrado (línea de acceso)», dijo Tri en el área de Senayan, Central Yakarta, lunes de septiembre de 1525.

Con respecto a los 2 trabajadores que son extranjeros, también se aseguró de que su partido también hubiera establecido una comunicación intensiva con cada una de las embajadas con respecto al problema.

Además, TRI también reconoció que este incidente tuvo un impacto en los aspectos de producción de PTFI. Donde, mientras se ha detenido esta producción de cobre en GBC, por lo que se espera que disminuya la producción alcanzando el 30 por ciento.

«La producción debe tener un impacto. Por lo tanto, mientras tanto la producción se detiene», dijo. (Hormiga).