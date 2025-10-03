ESDM reveló el destino de BBM importado por Pertamina, pero fue rechazado por Vivo

Yakarta, Viva – Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Expresar destino combustible base de combustible (Bbm) importado por Pertamina que fue rechazado por Pt Vivo Energy Indonesia (Vivo).

Leer también: Pertamina Gran Premio de Indonesia En Mandalika, se prepara un suministro de combustible adicional



El Director General (Dirjen) de Oil and Gas (Migas) Laode Sulaeman reveló que Vivo canceló la compra de un combustible de combustible (BBM) de Pertamina porque había un contenido de etanol de aproximadamente 3.5 por ciento en la prueba de laboratorio de combustible base importada por Pertamina.

«Fue utilizado por Pertamina», dijo después de asistir al lanzamiento del nuevo logotipo de BPH Migas, Yakarta, citado el viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Bahlil sobre el nuevo logotipo de BPH Migas que fue reemplazado después de 22 años: simbolizar la profesionalidad



De hecho, anteriormente Vivo había acordado comprar un combustible base de Pertamina hasta 40 mil barriles (MB), de los 100 mil barriles que habían sido importados por la compañía de la placa roja.

Laode dijo que Pertamina no sufrió pérdidas por la cancelación del acuerdo entre Pertamina y Vivo.

Leer también: Aprenda la seguridad energética nacional de Pertamina Logistics Terminal





Estación de servicio Vivo en el área de Bintaro. Foto : Viva/Mohammad Yudha Prasetya

«No (hay una pérdida)», dijo Laode.

Laode explicó que el contenido de etanol en el combustible base importado por Pertamina no violó las especificaciones reguladas por el gobierno. Las especificaciones de BBM reguladas por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales son el número de octanaje de investigación (RON) o el número de octano.

De hecho, continuó Laode, el contenido natural de etanol se encontró en combustibles ecológicos (biocombustibles).

Por lo tanto, el rechazo de Vivo de BBM importado por Pertamina porque Vivo tiene especificaciones especiales, no por la calidad del combustible de pertamina.

«Esas son las especificaciones que están en ellas (Vivo), no quieren usar (BBM) que contienen etanol. Pero eso no significa (el contenido de etanol) no está en tolerancia, esa es la diferencia», dijo Laode. (Hormiga)