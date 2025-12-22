ESDM garantiza que no habrá actividades mineras en las laderas del monte Slamet

Jacarta – Ministerio EMR a través del Director General de Aplicación de la Ley (Gakkum), Jeffri Huwae, confirmó que las aberturas de tierra visibles en las laderas suroeste Monte SlametDistrito de Cilongok, Regencia de Banyumas, actualmente no hay actividad minera.

Reveló que una inspección de campo realizada el 13 de diciembre de 2025 confirmó que el terreno ya no estaba en uso y ahora comenzaba a crecer pasto y otras plantas.

“Tampoco encontramos signos de potencial corrimiento de tierras en el desmonte de 3 km de largo», dijo Jeffri en su declaración del lunes 22 de diciembre de 2025.



Archivo fotográfico: la cima del monte Slamet es claramente visible desde Watumas, pueblo de Purwanegara, distrito de North Purwokerto, regencia de Banyumas, Java Central, el sábado 18 de noviembre de 2023.

Las condiciones actuales muestran que el proceso de recuperación ambiental ya está en marcha. Residencia en citra satélite Sentinel-2 el 30 de mayo de 2025, el área previamente abierta comenzó a cubrirse nuevamente de vegetación.

Una inspección de campo realizada por la Dirección General de Gakkum ESDM el 13 de diciembre de 2025 también confirmó que la tierra ya no se utilizaba y había sido cubierta de pasto y otras plantas de crecimiento natural, sin que se encontraran indicios de posibles deslizamientos de tierra.

Se sabe que el desmonte que ha atraído la atención del público es una antigua actividad llevada a cabo en el período 2017-2018 por PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE), cuando la empresa todavía era titular de un permiso de negocio geotérmico en la zona de Baturraden y sus alrededores.

Los primeros hallazgos provinieron de la observación de imágenes de Google Maps que mostraban terreno abierto de aproximadamente tres kilómetros de largo a una altitud de entre 1.300 y 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Esta situación ha despertado la preocupación pública y las sospechas de actividades ilegales en la zona forestal de las laderas del monte Slamet.

Siguiendo esta información, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, a través de la Dirección General de Aplicación de la Ley (Ditjen Gakkum ESDM), buscó imágenes satelitales de Google Earth basadas en imágenes históricas y las comparó con datos internos de la Dirección General de Nuevas Energías Renovables y Conservación de Energía (Ditjen EBTKE).

«Los resultados de la búsqueda confirmaron que se llevaron a cabo desmontes para apoyar las actividades exploración «Energía geotérmica, incluida la construcción de una carretera de acceso a la plataforma, un estanque de almacenamiento de agua de perforación y tres pozos de exploración», dijo Jeffri.

El desarrollo de la infraestructura en sí se lleva a cabo prestando atención a los principios de ingeniería, mediante la planificación vial regular, la implementación de un sistema de terrazas y el uso de muros de contención para minimizar el riesgo de deslizamientos de tierra, con un ancho de carretera de alrededor de 10 metros.