ESDM está listo para detener las importaciones de energía solar este año, escuche las consideraciones

Jacarta – Viceministro EMR, Yuliot Tanjung dijo que el gobierno lo detendría. importar solar en 2026.

Sin embargo, admitió que la certeza del discurso sobre detener las importaciones de diésel dependía de los esfuerzos para optimizar las refinerías nacionales, incluido el proyecto del Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Balikpapan (RDMP).

«Se supone que este año también podemos (dejar de importar diésel). Porque hay un excedente y también somos autosuficientes en diésel y combustible de aviación», dijo Yuliot en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Compra de prueba de Pertalite y diésel mediante la aplicación MyPertamina en Sumatra Occidental

«Pero ya veremos producción «RDMP significa cuál es la producción óptima, luego cuánto es la producción nacional de diésel y cuánto es el combustible de aviación», dijo.

Por lo tanto, Yuliot también espera que en el futuro el objetivo de producción nacional pueda adaptarse a las necesidades nacionales totales. Si esto se logra, garantizará que se pueda poner fin por completo a la dependencia de las importaciones de combustible, incluso por parte de las gasolineras privadas.

«Así que primero veremos la producción nacional, aproximadamente cuánto. Entonces, cuánto se asigna a las importaciones y cuánto se destina a las necesidades internas», dijo.

Se sabe que anteriormente el Director General de Petróleo y Gas (Migas) del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Laode Sulaeman, dijo que si se detuviera por completo la importación de diésel, esto incluiría también las importaciones realizadas por gasolineras privadas.

Así, en el futuro, las gasolineras privadas también podrán suministrar diésel procedente de la producción de refinerías nacionales.

«En realidad, lo que significa detener las importaciones incluye al sector privado. Eso significa que ya no importaremos. Si el sector privado quiere comprar, por favor compre productos existentes de las refinerías nacionales. Así que ese es el entendimiento de detener las importaciones», dijo.