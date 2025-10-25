ESDM dice que AQUA no es la única empresa AMDK que utiliza aguas subterráneas

Jacarta – Ministerio de Energía y Recursos Minerales (EMR) asegura que intervendrá para realizar una evaluación exhaustiva de los permisos de extracción de aguas subterráneas utilizados por los productores agua potable embotellada (AMDK) AGUA.

Esta medida se tomó tras la polémica sobre la fuente de agua de AQUA, que se pensaba que provenía de pozos perforados, no de manantiales de montaña como la empresa había afirmado anteriormente.

Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung enfatizó que esta evaluación se llevaría a cabo minuciosamente para garantizar el cumplimiento de la empresa con las regulaciones de licencia y las condiciones ambientales alrededor del lugar de producción.

Yuliot enfatizó que si la empresa cumple con los requisitos aún podrán seguir recolectando agua. Sin embargo, también enfatizó que el gobierno no dudará en tomar medidas firmes si se descubren violaciones.

«Si realmente hay que detenerlo, hay que detenerlo. De acuerdo con las condiciones existentes de las aguas subterráneas», afirmó el Viceministro de Energía y Recursos Minerales, citado por tvonenoticias, Sábado 25 de octubre de 2025.

Yuliot explicó que el permiso para extraer agua subterránea sólo se concedió después de realizar una evaluación técnica de las condiciones ambientales del entorno. Si se encuentran desviaciones de los permisos o violaciones ambientales, el gobierno tomará medidas de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Dijo que la concesión de permisos de explotación de aguas subterráneas está regulada en el Reglamento Número 14 de 2024 del Ministro de Energía y Recursos Minerales relativo a la Implementación de Permisos de Cultivo de Aguas Subterráneas y la Aprobación de Aguas Subterráneas.

«Entonces, el proceso de concesión de licencias ha sido detallado en el reglamento y su implementación en la Agencia Geológica», explicó.

Además, Yuliot reveló que AQUA no es la única empresa que utiliza aguas subterráneas. Hasta el 17 de octubre de 2025, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha emitido alrededor de 4.700 permisos de explotación de aguas subterráneas en varias regiones de Indonesia, incluso para la industria del agua potable.

«No es una sola empresa, son 4.700 a las que les hemos concedido permisos», subrayó.