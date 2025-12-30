ESDM asegura que el entorno del Monte Slamet se restablezca tras la gestión geotérmica

Jacarta – Ministerio EMR A través de la Directora General de Energías Nuevas, Renovables y Conservación de Energía (EBTKE), Eniya Listiani Dewi confirmó que su partido continuaría monitoreando la gestión del Área de Trabajo. Calentamiento Global (WKP) Baturaden ubicado en una pendiente Monte SlametJava Central.

Enfatizó que toda actividad geotérmica debe cumplir con los principios de seguridad, protección del medio ambiente y cumplimiento de la normativa.

«Nos aseguramos de seguir supervisando la gestión del WKP de Baturaden. El gobierno no permite que las actividades se realicen sin supervisión», dijo Eniya en su declaración del martes 30 de diciembre de 2025.

Turismo de aguas termales en la zona turística de Baturaden.

Enfatizó que el gobierno realiza activamente un seguimiento de campo y una evaluación integral, como base para determinar los próximos pasos para gestionar el área de trabajo de acuerdo con lo establecido en las normas reglamentarias.

Baturaden WKP es gestionado por PT Sejahtera Alam Energy (PT SAE), sobre la base de un Permiso de Negocio Geotérmico (IUP) y un ajuste del Permiso de Geotermia (IPB) con un área de trabajo de alrededor de 24.660 hectáreas.

En el período 2015-2021, PT SAE ha realizado actividades exploración a través de la construcción y mejora de infraestructura vial a lo largo de 28,9 kilómetros, la construcción de los pozos H, F y C y sus áreas de apoyo, y la perforación de tres pozos de exploración en 2017-2018 con una profundidad de hasta 3.447 metros.

El período de exploración finalizó en diciembre de 2024. Desde entonces, no ha habido actividades de exploración activas ni nuevas aperturas de terrenos en Baturaden WKP.

Eniya enfatizó que una vez finalizado el período de exploración, el objetivo del gobierno es garantizar que la gestión del área de trabajo continúe llevándose a cabo de manera responsable.

«Una vez finalizado el período de exploración, no habrá más actividades de perforación. Lo que se hace es la gestión del área de trabajo, el seguimiento del campo, etc. recuperación ambiente, que es obligación de las entidades empresariales», dijo.

Como parte de sus responsabilidades de gestión del área de trabajo, PT SAE ha llevado a cabo el taponamiento y abandono de dos pozos de exploración en el pozo H y el pozo F, además de llevar a cabo algunas actividades de recuperación y reforestación.

Se seguirán llevando a cabo actividades de recuperación en el contexto de la restauración de las funciones ambientales y forestales en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Silvicultura.

Según los resultados de las inspecciones directas realizadas por el equipo del Ministerio de Energía y Recursos Minerales compuesto por la Dirección General de Aplicación de la Ley de Energía y Recursos Minerales, inspectores geotérmicos e inspectores de minería en Baturaden WKP los días 13 y 14 de diciembre de 2025 y 23 y 24 de diciembre de 2025, PT SAE no llevó a cabo actividades de exploración o limpieza de terrenos.