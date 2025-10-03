ESDM abre votos sobre estaciones de servicio privadas Cancelar compra de combustible Pertamina

Yakarta, Viva – El ministerio ESDM A través del Director General de Petróleo y Gas, Laode Sulaeman, reveló su actitud relacionada con la cancelación de la compra de combustible base o Pure Pertamina BBM por entidades comerciales privadas.

Explicó que la razón de las fiestas privadas era por el contenido. etanol En la pertamina pura BBM. Explicó, especificación BBM en Indonesia está regulado en función del número de octano de investigación (Ron), y no a ciertas tasas de etanol.

«En las especificaciones que establecemos el Ron. Entonces, no tenemos ninguna escritura de etanol», dijo Laode en la oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

«Debido a que somos gasolina, no biogasolina que hacemos, sino gasolina, por lo que somos Ron. Entonces, si hay adiciones adicionales en un rango pequeño, no pasa las especificaciones aún en el rango», dijo.

LAODE enfatizó, siempre que el contenido de etanol no haga que el octano caiga o salga de los estándares establecidos, el BBM todavía se considera de acuerdo con las especificaciones.

Según él, el uso de etanol en BBM es una mejor práctica que se ha aplicado internacionalmente, incluso en países con gran producción de etanol en el sector aguas arriba como Brasil.

«Los países que tienen una gran industria de etanol son como Brasil, ya se usan. La E ya está por encima del 20 por ciento. Por lo tanto, realmente no hay problema», dijo Laode.

Sin embargo, Laode dijo que la cancelación de la compra de combustible base de Pertamina por estaciones de gasolina privadas, se debió a diferencias en los deseos.

«El tema del acuerdo, el otro sostiene que no debe haber etanol, el otro es un poco solo para hacer el amplificador de combustible», dijo.