Escultura de arena en la playa de Puri busca ‘Justicia para Zubeen Garg’







El destacado artista de arena Sudarsan Pattnaik rindió homenaje al cantante Zubeen Garg con una conmovedora escultura de arena en el playa puri en Odisha.

Pattnaik creó una escultura de arena de 6 pies de largo que representa el retrato del cantante junto con el mensaje «Justicia para Zubeen Garg». La obra de arte fue creada utilizando casi ocho toneladas de arena, y los estudiantes del Sand Art Institute de Pattnaik se unieron a él en el homenaje. «Como artista, esta es mi manera de expresar un profundo respeto por Zubeen Garg y apoyar a todos aquellos que lamentan su pérdida. Hago un llamamiento a todos: mantengamos la calma y nos unamos durante este tiempo», dijo Pattnaik en un comunicado.

Los PSO de Garg arrestados

Dos agentes de seguridad personal (PSO) de Zubeen Garg fueron arrestados el viernes en relación con la muerte del cantante, dijo un funcionario. Nandeswar Bora y Paresh Baishya, designados por el gobierno como parte del equipo de seguridad de Garg, fueron suspendidos por la policía de Assam el martes después de múltiples rondas de interrogatorios. Con esto, un total de siete personas han sido arrestadas en relación con la muerte de Garg.

Más temprano, Noreste de la India El organizador del festival, Shyamkanu Mahanta, el primo del cantante, Sandipan Garg, su manager Siddhartha Sharma, el músico Shekharjyoti Goswami y el cantante Amritprava Mahanta fueron arrestados. Garg murió en el Festival del Noreste de la India en Singapur el 19 de septiembre. Hasta ahora, siete personas han sido arrestadas en relación con su muerte, que un Equipo Especial de Investigación (SIT) está investigando.

