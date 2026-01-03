Escuelas, orfanatos e internados islámicos.

Jacarta – Ministerio de Inmigración y Correcciones (Kemenimipas) prepararon 968 plazas para la implementación criminal trabajo social como paso para afrontar la implementación del Código Penal o Código Penal que entra en vigor el viernes 2 de enero de 2026.

«Nosotros, a través de los jefes de los centros penitenciarios (kabapas) en toda Indonesia, nos hemos coordinado con los gobiernos regionales y socios para apoyar la implementación de decisiones de trabajo social no encarceladoras, como se establece en la Ley Número 1 de 2023 relativa al Código Penal», dijo el ministro de Immipas, Agus Andrianto, en una declaración confirmada en Yakarta, el sábado.

Explicó que los 968 lugares que serían lugares para llevar a cabo delitos de trabajo social consistían en lugares de limpieza en escuelas, lugares de culto, parques de la ciudad, orfanatos e internados islámicos.



El Ministro de Immipas, Agus Andrianto, en la Oficina del Ministerio de Inmigración y Correccionales

Aparte de estos 968 lugares, también hay 94 Griya Abhipraya (GA) administrados por Bapas para brindar orientación durante la implementación de decisiones penales de trabajo social.

Agus dijo que 1.880 socios de GA Bapas están listos para participar en el apoyo a la implementación de decisiones penales de trabajo social.

La orientación que se brindará está de acuerdo con la evaluación y/o investigación comunitaria realizada por el Asesor Comunitario (PK) de Bapas, así como con la decisión del juez y la ejecución del fiscal.

El ministro Imipas expresó su esperanza de que la implementación de sanciones de trabajo social tenga un efecto positivo en la reducción del hacinamiento en las instituciones correccionales (prisiones) y centros de detención estatales (rutan).

Además, se espera que la implementación de sentencias de trabajo social también aumente la cantidad y calidad de la capacitación de los reclusos en prisiones y centros de detención, produciendo así reclusos que se den cuenta de sus errores y sean independientes en términos de talento y economía.

«Por supuesto, nuestra esperanza está en que los reclusos regresen a la sociedad y se conviertan en buenos ciudadanos, que sean independientes y se den cuenta de sus errores», afirmó.

De esta manera, dijo, la esperanza es que no haya repetición de actos criminales o reincidencia y que esto tenga un impacto activo en el desarrollo de Indonesia.

Por otro lado, Agus también envió una carta al Presidente de la Corte Suprema sobre la preparación para delitos de trabajo social el 26 de noviembre de 2025, que contiene una lista de lugares para la realización de delitos de trabajo social.

Anteriormente, el Ministerio de Immipas, a través de 94 Bapas en toda Indonesia, había llevado a cabo una implementación de prueba de trabajo social, involucrando a 9.531 clientes mediante la colaboración con socios, tanto de instituciones gubernamentales como no gubernamentales en el período de julio a noviembre de 2025.