Escuelas en Beed para permanecer cerradas para las clases 1 a 7 el martes debido a las lluvias







La administración en el distrito de Beed de Maharashtra anunció el cierre de escuelas para las clases 1 a 7 el martes debido a fuertes lluvias y inundaciónUn funcionario dijo el lunes, informó el PTI.

Mientras la lluvia incesante azotaba partes del distrito, los ríos están en spate, fluyendo por encima de la marca de peligro, dijo.

Como medida de precaución, la administración del distrito ha decidido cerrar las escuelas de Anganwadis, primarias y medianas el martes.

Los maestros y el personal que se preparan para el Marathwada Mukti Sangram Din el 17 de septiembre están excluidos de la orden, agregó el funcionario.

Se emitió una alerta de naranja para Beed y Chhatrapati Sambhajinagar, mientras que una alerta amarilla era sólida para Nanded, Latur, Dharashiv, Parbhani, Hingoli y Jalna para el modo.

Mientras tanto, las fuertes lluvias azotaron partes de la región de Marathwada en Maharashtra En el segundo día consecutivo el lunes, enviando ríos a la vista e inundando varias áreas, informó el PTI.

El círculo de Keshegaon en el distrito de Dharashiv registró la máxima lluvia de 105 mm en las 24 horas que terminan a las 8:30 a.m. del lunes, dijeron los funcionarios.

Se registró pesado Rinfalal en 32 círculos de ingresos en los distritos de Beed, Latur, Dharashiv, Parbhani y Hin Goli.

Un día antes, un intenso hechizo húmedo afectó a siete aldeas en el distrito de Hingoli.

Los funcionarios dijeron que dos mujeres del pueblo de Vasmat de Gunda se ahogaron en flujo agua y murió, según el PTI.

La lluvia promedio en la región de Marathwada, que comprende ocho distritos, desde junio de este año, se ha registrado a 676 mm, que está a 79 mm por encima de la precipitación promedio.

Las copiosas lluvias han aumentado el stock de agua en once proyectos de riego importantes en la región al 94.36 por ciento. El almacenamiento de agua se situó en 89.32 por ciento el mismo día del año pasado, según el PTI.

El agua se descarga a una tasa de 1.51 lakh Cusecs de diez proyectos de riego, con la mayor descarga de 91,854 CUSEC en curso de la presa Vishnupuri en Nanded, agregaron las autoridades, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido una serie de alertas meteorológicas en todo el Mumbai La región metropolitana y el cinturón de Konkan para el lunes, advirtiendo de una actividad generalizada de lluvia acompañada de tormentas eléctricas, rayos y vientos racheados.

Los distritos de Mumbai, Thane y Palghar están bajo una alerta de naranja, con pronósticos que indican lluvias pesadas a muy fuertes en lugares aislados, junto con tormentas eléctricas, rayos y vientos racheados. Estas condiciones se consideran muy probables, aumentando el riesgo de interrupciones en la vida diaria, particularmente en áreas bajas y propensas a las inundaciones.

(con entradas PTI)





