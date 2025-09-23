Escuela de Cine de Los Ángeles acusada de estafa masiva que involucra trabajos falsos

Dos ex ejecutivos en el Escuela de cine de Los Ángeles alega en una demanda que la escuela ha operado una estafa masiva de préstamos estudiantiles durante años que implica organizar miles de colocaciones de empleo falsas para sus graduados.

Los ejecutivos también afirman que la escuela, ubicada en Sunset Boulevard en Hollywood, mintió al Departamento de Educación durante una auditoría de 2017 en un esfuerzo por encubrir el fraude.

Dave Phillips, el ex vicepresidente de desarrollo profesional de la escuela, y Ben Chaib, el ex vicepresidente de admisiones, presentó una demanda de denunciantes contra la escuela en 2024. La demanda, desacelerada a principios de este año, alega que «casi todos» de los decenas de millones de dólares que la escuela recibe cada año de los programas de ayuda estudiantil federal es el resultado de fraude.

La demanda acusa a la escuela de «enchojos» de miles de estudiantes con reclamos falsos sobre las perspectivas de empleo de los graduados.

La escuela ofrece títulos de dos y cuatro años en producción de cine y música, animación y otros campos, con una matrícula que van desde $ 40,000 a $ 80,000 por programa, según su sitio web.

Según la demanda, Phillips «observó que la gran mayoría de los graduados de LAFS no pudieron obtener posiciones de nivel de entrada». La demanda cita una agenda interna que indica que la mayoría de los graduados «informan un ingreso anual de 0- $ 5,000 en su campo de estudio».

LAFS recibe alrededor de $ 85 millones por año en asistencia federal, de los cuales alrededor de $ 60 millones provienen de préstamos estudiantiles, según la demanda. Otros $ 19 millones llegan en subvenciones de educación de veteranos.

La escuela es propiedad de James «Bill» Heavener, el CEO, y tres socios, que también poseen y controlan Full Sail University en Winter Park, Florida. Al igual que LAFS, Full Sail también ofrece instrucción en línea y en persona en producción de entretenimiento y campos relacionados. Según la queja, Full Sail recibe $ 377 millones por año en asistencia federal.

Los dos ex ejecutivos alegan en la demanda que LAFS y Full Sail se dedicaron a fraude para cumplir con un punto de referencia clave de acreditación, a saber, que al menos el 70% de los graduados pueden encontrar trabajo en su campo. Si no pudieron mantener su acreditación, las escuelas se arriesgaron a perder elegibilidad para la ayuda federal para estudiantes.

La queja alega que los ejecutivos de LAFS estimaron que, en el mejor de los casos, el 20% de los graduados podrían encontrar trabajo por su cuenta, y así para el 50% restante, tenían que «diseñar los conciertos».

Según la queja, LAFS pagó a Ivar Music Group y otras entidades casi $ 1 millón de 2010-17 para «contratar» a sus graduados para trabajos de dos días. La demanda alega que LAFS controlaba quién sería contratado, cuándo trabajarían y cuánto se les pagaría.

La demanda establece que las dos escuelas «se autofinanciaron miles de oportunidades de empleo temporales para sus graduados a través de esquemas con organizaciones sin fines de lucro y vendedores pagados para dar la falsa impresión a los estudiantes entrantes y a los reguladores federales de que sus graduados estaban empleados de manera gravemente».

Se espera que la Escuela de Cine de Los Ángeles presente una moción para desestimar la queja el 1 de octubre. En una declaración conjunta del caso presentado la semana pasada, los abogados de la escuela negaron los reclamos, diciendo que Phillips y Chaib están intentando «resucitar las acusaciones de tiempo y las acusaciones erróneas, que ya fueron investigadas por el Departamento de Educación».

La denuncia de denunciantes alega que, además de organizar trabajos falsos, LAF también vinculó ilegalmente la compensación por su equipo de ventas a la inscripción de los estudiantes.

La demanda alega además que los ejecutivos de LAFS mintieron a los auditores del Departamento de Educación al negar la existencia del sistema de compensación de incentivos y no revelar el enlace a Ivar Music Group.

En la declaración presentada la semana pasada, LAFS dice que el Departamento de Educación realizó una «investigación integral» en las acusaciones de 2017-2020, lo que resultó en el acuerdo.

La Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios de Carreras renovó por última vez la acreditación de la escuela en 2023 por un período de cinco años. El ACCSC no respondió a una solicitud de comentarios.

Phillips, un ex agente de William Morris, fue vicepresidente a cargo de la colocación laboral en LAFS, así como un asesor de la junta. Chaib fue reclutado para trabajar para la escuela después de trabajar en admisiones en otras universidades con fines de lucro, incluidas Heald College y la Universidad de Phoenix. Cada uno trabajó en LAFS durante 12 años y fueron miembros del equipo ejecutivo de alto nivel.

Phillips dejó la escuela en 2022. Según una demanda, la escuela presentada contra él, su contrato no fue renovado. La escuela alegó en la demanda que el abogado de Phillips luego envió a LAFS una carta de demanda que incluía citas de sus conversaciones con Heavener y Tammy Elliott, el presidente de la escuela. Healer y Elliott demandaron, alegando que Phillips había invadido su privacidad al registrarlos en secreto. Esa demanda fue desestimada más tarde.

Según la presentación realizada la semana pasada, la escuela llegó a un acuerdo con Phillips en 2023. Se alcanzó un acuerdo separado con Chaib en 2021. LAFS alega que ambos emitieron sus reclamos contra la escuela en ese momento, pero ahora están involucrados en «una campaña para extraer dinero adicional».

Phillips y Chaib presentaron la demanda de denuncia de denuncia en junio de 2024, buscando recuperar fondos de ayuda estudiantil obtenida fraudulentamente en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Los particulares que ayudan a aportar tales mala conducta pueden cosechar del 25 al 30% de cualquier recuperación.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos optó por no involucrarse en el caso en mayo pasado, lo que llevó a que la demanda se revolote.

Un abogado de la escuela, Mazda Antia, declinó hacer comentarios a Variedad.

El gobierno federal emitió una serie de regulaciones en la década de 2010 para tomar medidas enérgicas contra las universidades con fines de lucro, y las investigaciones estatales y federales condujeron a los cierres de las universidades corintias, el propietario de Heald College, y el Instituto Técnico ITT.

En 2009, la Universidad de Phoenix pagó $ 67.5 millones para liquidar una acción de denuncia de denuncia traída por dos ex empleados. El caso involucró acusaciones de compensación basada en incentivos para reclutar estudiantes. Los dos ex empleados recibieron $ 19 millones.

El Departamento de Educación multó a Heald College por un monto de $ 29.7 millones en 2015, después de determinar que la escuela había mentido sobre sus estadísticas de colocación laboral.