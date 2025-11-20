Escuche a los lugareños de Parel afectados por la demolición del puente de Elphinstone







Los residentes de Parel han criticado duramente a las autoridades y a los expertos técnicos por no haber cumplido garantías clave respecto de la demolición en curso de Puente de piedra elfina. Los lugareños expresaron su profunda frustración después de que tanto la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Mumbai (MMRDA) como el VJTI confirmaran que el informe sobre el nivel de vibración, que se esperaba que se presentara el lunes, no se había entregado. Los residentes tacharon a todos los funcionarios de mentirosos y afirmaron que se sentían abandonados y no escuchados, mientras la maquinaria pesada seguía funcionando peligrosamente cerca de sus envejecidos edificios.

Según se informa, las grietas se han ampliado, las paredes han comenzado a temblar cada vez que se activa maquinaria pesada y los propietarios de tiendas dicen que sus negocios están sufriendo debido al entorno inseguro.

Residentes Se les ha instado a tener paciencia, pero, con toda razón, muchos afirman que se trata de un lujo que no pueden permitirse, ya que sus vidas están en juego.

El trabajo no puede ni debe continuar hasta que se entregue el informe a los residentes. Ellos son los más afectados por las obras del puente. Simplemente ignorarlos o negarse a comunicarse muestra una actitud insensible.

Si el trabajo ha recibido luz verde, se supone que se ha considerado y evaluado la seguridad. Si eso es cierto, entonces no debería haber ningún problema en mostrar a los lugareños que viven y tienen lugares de trabajo en las cercanías que están seguros.

Si han aparecido grietas más amplias y las paredes tiemblan, entonces es hora de reevaluar y publicar resultados extremadamente rápido. Se puede comprender el intenso estrés en el que viven o realizan sus negocios estas personas. Si consiguen algo de tranquilidad, empezando por la comunicación, al menos podrán respirar una relativa paz. Las autoridades están poniendo en peligro a quienes viven allí con su silencio. Si bien no se pueden apresurar los informes, el diálogo con la población local, la información y las actualizaciones también son necesarios.





Fuente