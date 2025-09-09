Escritor-productor en Deadwood, NYPD Blue tenía 72 años

Ted hombreel escritor y productor de televisión ganador del Emmy que sirvió en ambas capacidades en «Cosa vieja» y «Azul de la policía de Nueva York«, Murió el 4 de septiembre en Los Ángeles. Tenía 72 años.

Su hija Elizabeth informó que murió después de una batalla contra el cáncer de pulmón.

Nacido en Canadá, Mann comenzó su carrera como editor de National Lampoon en la década de 1970, y finalmente pasó a los proyectos de televisión de la etiqueta como escritor en el especial de televisión «Disco Beaver from Outer Space» y el breve spin-off «Animal House», «Delta House». En la década de 1980, escribió el guión de «OC y Stiggs» de Robert Altman, que se basó en sus personajes nacionales de Lampoon, y luego comenzó a escribir la televisión criminal con episodios de «The Street», «Wiseguy» y «Miami Vice».

También escribió para el spin -off de la caricatura del sábado por la mañana «Ghostbusters», «Slimer! Y The Real Ghostbusters», y escribió el guión para la sátira de 1996 sátira «Space Truckers».

En 1993, comenzó a trabajar con David Milch y Steven Bochco en «NYPD Blue» de ABC como escritor productor. Obtuvo dos nominaciones al Emmy por su trabajo en la primera temporada y regresó para la segunda temporada donde fue una fiesta del equipo que ganó el Emmy por la Mejor Serie Drama. Mann dejó de producir el programa después de la temporada 2, pero regresó para escribir episodios adicionales durante su carrera de 12 temporadas.

Mann y Milch se reunieron en 2004, cuando Milch creó «Deadwood» de HBO y Mann sirvió como escritor en la primera temporada. Mientras continuaba escribiendo, Mann comenzó a producir «Deadwood» durante la temporada 2, que ganó un premio WGA a la Mejor Serie Dramática. Se quedó como escritor productor durante la tercera y última temporada del programa.

Escribió y produjo con Milch nuevamente en «John from Cincinnati» de HBO, y el co-ejecutivo produjo «Crash» en Starz. Sus otros créditos escritos y productores incluyen «Millennium», «Brooklyn South», «Total Recall 2070», «Andromeda» y la miniserie de History Channel «Hatfields y McCoys». En 2015 y 2016, escribió tres episodios de «Homeland» y se desempeñó como productor consultor en el programa.

Le sobreviven su esposa, Bly, sus tres hijos; Elizabeth Mann (Michael Wallace), Lucy Bujold (Felix) y James Mann (Blair); hermanos Bayne Mann (Deborah Nolan) y Tish Scott (Michael) y sus hijos y nietos Virginia Wallace, Graham Wallace y Magnus Bujold.