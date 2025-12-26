Escritor de South Park compra nombres de dominio ‘TrumpKennedyCenter’ para engañar al presidente

La semana pasada, el nombre del presidente Donald Trump fue blasonado en la fachada del edificio del Kennedy Center, sitio web y cuentas de redes sociales. El nuevo nombre de la organización, después de lo que la Casa Blanca afirmó que fue un voto unánime de la junta directiva, es “Centro Conmemorativo para las Artes Escénicas Donald J. Trump y John F. Kennedy”. Los expertos dicen que el cambio de nombre del Kennedy Center es ilegal.

Pero el Centro Kennedy no es el propietario actual de trumpkennedycenter.org o trumpkennedycenter.com, porque en agosto, el escritor de comedia Toby Morton registró esos dos nombres de dominio, esperando que Trump y sus aliados agregaran el nombre de Trump al hito de DC.

“Tan pronto como Trump comenzó a destripar la junta directiva del Kennedy Center a principios de este año, pensé: ‘Sí, ese nombre estará en el edificio’”, dijo Morton recientemente. dijo al Washington Post. «El Kennedy Center siempre ha sido una institución cultural destinada a sobrevivir a cualquier administración o personalidad. Está destinada a honrar la cultura, no el ego. Una vez que se trató como una marca personal, la sátira se volvió inevitable».

Adquirir nombres de dominio y utilizarlos para trollear a los políticos ha sido una búsqueda activa para Morton, quien ha “parque del sur» y créditos de escritura de «Mad TV» (y una vez proporcionó la voz de Scott Tenorman, el medio hermano y némesis de Eric Cartman, en «South Park»). Morton, cuya biografía en BlueSky dice que es un «creador de sitios web antifascistas», no ha lanzado sitios web en trumpkennedycenter.org o trumpkennedycenter.com en este momento. Pero prometió que cuando lo haga, «reflejarán absolutamente lo absurdo de el momento. Muchas sorpresas. Sin embargo, algunas cosas son realmente difíciles de parodiar”.

Variedad se ha puesto en contacto con la oficina de prensa del Kennedy Center para solicitar comentarios.

Morton, en un publicar en BlueSky esta semana, me maravillé de los comentarios de apoyo de los lectores que respondieron a la historia del Post. «Estoy tan acostumbrado a odiar los comentarios que estos del artículo del Washington Post me resultan absolutamente refrescantes. Además, algunos de mis héroes de toda la vida están discretamente a bordo ahora, lo que ayuda. CONSEJO PROFESIONAL: ¿Quizás no te metas con una institución como el Kennedy Center? El apoyo está creciendo. Mire este espacio».

Según el Washington Post, Morton opera alrededor de 50 sitios de parodias políticas. Aquellos mtg2026.org, que satiriza a la representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia); nancymace26.com, un sitio falso que se burla de la representante Nancy Grace (republicana por Carolina del Sur); y resignchuck.com, dirigido al líder de la minoría demócrata del Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York).