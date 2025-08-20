Guionista indio galardonado Ranura taraporevala Se ha aprovechado para escribir «calle calle», una película biográfica basada en la notable historia real de Vicky Roy, un ex hijo de la calle que ascendió a la aclamación internacional como fotógrafo.

Taraporevala, cuyos créditos incluyen Nair Mira‘s «Salaam Bombay«El mejor ganador del guión de Venecia» Mississippi Masala «,» The Sumineake «,» Yeh Ballet «de Netflix y» Waack Girls «de Prime Video, escribirán el guión de Nirvana Films Funder Mauktik Kulkarni, que está produciendo el proyecto. Indian-American Americanker Ben Rekhi (» The Reuned States «) es un productor consultante.

La historia de Roy comienza en la India rural rural afectada por la pobreza, donde la desesperación lo llevó al robo y, en última instancia, huir de su pueblo natal. Se encontró entre los niños de la calle de Delhi, sobreviviendo mediante la recolección de trapos en plataformas de trenes antes del Salaam Baalak Trust, una organización de rehabilitación establecida después del éxito del «Salaam Bombay» nominado al Oscar, intervino para cambiar su trayectoria. La intervención lanzó un ascenso que vería a Roy fotografiar la construcción conmemorativa del 11 de septiembre y asegurar una beca MIT Media Labs. Actualmente supervisa las iniciativas de fotoperiodismo para el país nacional de la India, todos son buenos en algo, dedicado a empoderar a las personas con discapacidades.

«Este es realmente un momento de círculo completo para mí. ‘Salaam Bombay’ se hizo en 1987, el año en que nació Vicky Roy. Fui el escritor y aún fotógrafo en la película, lo que lanzó mis carreras en ambos campos. No tenía idea de que la película sería tan exitosa y nacería a Salaam Baalak Trust que ayudaría a tantos niños de las calles como Vicky a encontrar un propósito y significado en la vida,», lo que sería taraporevala. «Como fotógrafo, he seguido el increíble viaje de Vicky y he visto su trabajo desde 2009. Ahora, después de la película que escribí inicialmente podría haber cambiado su vida, tener la oportunidad de escribir una película sobre su vida es bastante surrealista y maravillosa».

El productor Kulkarni, que hizo la transición de la neurociencia a la realización de películas, aporta experiencia de su trabajo anterior en el documental de viajes «Riding on a Sunbeam» y mantiene una lista de desarrollo activa con sede en Los Ángeles.

«India es conocida como una tierra de mitos y fantasías. Cuando escuché por primera vez sobre la increíble historia de Vicky, me incliné a creer que era un poco de ambos. Ha sido inspirador conocerlo desde entonces y no podría estar más emocionado de traer su historia a la pantalla. Dado el dominio de Sooni al crear una vida de la India para las audiencias globales y su brillante trabajo como fotógrafo, es el ideal que es el guión de la vida». Dijo Kulkarni.

El fundador de Salaam Baalak Trust, Sanjoy Roy, apoya el desarrollo de la película, viéndolo como una extensión de la misión de tres décadas de la organización para asegurar los derechos básicos para los niños de la calle de la India. El momento sigue otra historia de éxito de la red de la confianza: el año pasado Short «Anuja» nominado al Oscar Presentó uno de sus alumnos en un papel protagonista.

«Comenzamos en 1988 con la misión singular de garantizar que los niños de la calle en India tengan acceso a sus derechos básicos. Con la ayuda de nuestros clientes, estamos contentos de haber ido más allá de esa misión y generar miles de historias de éxito. Y Vicky no es una excepción», dijo Sanjoy Roy. «Pitiendo inmediatos del cortometraje nominado al Oscar del año pasado ‘Anuja’, en el que otro compañero estelar de nuestra confianza desempeñó un papel principal, espero que ‘Street Dreams’ inspira al público a creer que no es de donde vienes, sino lo que haces con tu vida que importa».