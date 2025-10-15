Escribe un mensaje largo sobre el fracaso de la selección, no hay palabra ‘lo siento’ de Patrick Kluivert

VIVA – Entrenador en jefe de la selección nacional (Equipo Nacional) Indonesia, Patricio KluivertFinalmente respondió a la ola de críticas y pedidos de renuncia que inundó las redes sociales luego de una serie de resultados decepcionantes. A través de una emotiva carga en su cuenta personal de Instagram, la ex estrella holandesa emitió un largo comunicado en el que contiene su defensa y responsabilidad por el desempeño del equipo bajo su liderazgo.

Kluivert comenzó su mensaje reconociendo el mismo dolor y frustración que sienten los fanáticos. Admitió que sabía muy bien que la derrota de la selección esta vez entristecía a mucha gente. Además, esta derrota es una señal de que Indonesia no ha logrado avanzar al Mundial de 2026.

Aunque escribió un mensaje largo y dijo que era consciente de haber decepcionado a mucha gente, Patrick Kluivert no escribió ni ofreció disculpas ni una sola vez en su declaración.

«Indonesia, que amo, siento el mismo dolor y la misma decepción que tú», escribió Kluivert en Instagram, citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

El holandés calificó las dos últimas derrotas de Indonesia, concretamente contra Arabia Saudita e Irak, como experiencias amargas. Sin embargo, también lo ve como un reflejo de las grandes ambiciones del fútbol indonesio.

«Las derrotas ante Arabia Saudita e Irak son una amarga lección, pero también un recordatorio de cuán grandes son los sueños por los que luchamos juntos», dijo.

Esta declaración se produjo después de que el mundo virtual se llenara del hashtag #KluivertOut pidiendo que renunciara inmediatamente a su cargo. Ante esta situación, Kluivert afirmó firmemente su disposición a afrontar las consecuencias de este mal resultado.

«Como entrenador asumo toda la responsabilidad», subrayó.

Sin embargo, rechazó la idea de que sus jugadores y su personal no estuvieran haciendo lo mejor que podían. Destacó que se ha dado total dedicación, tanto dentro como fuera de la cancha.

«Lo hemos dado todo: con corazón, disciplina y sentido de unidad. Cada día este equipo trabaja para crecer, aprender y representar a Indonesia con orgullo», afirmó.

Kluivert admitió que el fracaso en asegurar un lugar en el Mundial de 2026 fue un duro golpe y argumentó que la selección nacional había logrado sentar las bases y estándares más altos de trabajo para el futuro.