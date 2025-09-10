Escocia lanza un plan de estudios nacional pionero y de pantalla

Escocia Hoy despliega oficialmente lo que está acogiendo como el primer plan de estudios nacional de cine y pantalla del mundo, incrustando el cine en las aulas para cada alumno de 3 a 18 años.

El esquema, parte del plan de estudios de Scotland para la excelencia, se lanzará el miércoles en las artes contemporáneas de Dundee por Pantalla de escocés, Educación Escocia y el gobierno escocés.

Durante tres años, el plan de estudios se ha probado en 30 autoridades locales desde Shetland hasta Dumfries y Galloway, llegando a más de 6,000 alumnos. Las lecciones van desde niños de guardería que tiran iPads hasta bicicletas para capturar imágenes de juegos hasta estudiantes secundarios que producen pantalones cortos, documentales y animaciones con guiones. Los nuevos premios SQA Film and Screen en los niveles 5 y 6 ahora ofrecerán a los alumnos senior un camino hacia las calificaciones acreditadas.

«El plan de estudios de cine y pantalla de Screen Scotland crea democracia de oportunidades para que cada niño y joven aprenda sobre las industrias cinematográficas y de pantalla en Escocia, para comprender cómo funciona y, lo más importante, reconocer que pueden ser parte de él», dijo Fi Milligan-Rrennie, directora de educación en Screen Scotland. «Aumenta la confianza y hemos visto en todo el período de desarrollo los tremendos impactos positivos que ya ha tenido para los alumnos en toda Escocia».

Los alumnos que participan en pruebas de currículo de cine y pantalla en la escuela primaria Forthill en Dundee

Crédito: Paul Reid

Actor James McAvoyquien escribió el prólogo del plan de estudios, llamado Teaching Film en las escuelas «la forma más equitativa de participar en una forma de arte, mientras desmitifica algo que puede parecer distante o inaccesible». Compañeros actores, incluidos Mark Bonnar, Julie Wilson Nimmo, Martin Compston, Dogray Scott, Chloe Pirrie y Edith Bowman también han respaldado la iniciativa.

El despliegue sigue a tres fases de pilotos que integraron a los educadores de pantalla en las escuelas y capacitaron a los maestros a través de las escuelas de verano. Según Screen Scotland, el 97% de los alumnos en los pilotos dijeron que obtuvieron nuevas habilidades, mientras que el 100% de los maestros informaron niveles más altos de compromiso y alfabetización.

La secretaria de educación, Jenny Gilruth, dijo que el programa «apoyaría el crecimiento continuo del aprendizaje de cine y pantalla en nuestras aulas». El secretario de cultura, Angus Robertson, agregó: «Estoy encantado de dar la bienvenida a este plan de estudios de primer mundo, que trae la magia del cine y la pantalla al aula para estudiantes de todas las edades. Además de alentar la creatividad sin explotar, será instrumental en el desarrollo profesional de la próxima generación de películas escocesas y talento de pantalla». El gobierno escocés ha proyectado que el sector de la pantalla valdrá £ 1 mil millones ($ 1.35 mil millones) a la economía de Escocia para 2030.

Los maestros y los alumnos se hicieron eco de ese sentimiento. «El plan de estudios ofrece a los alumnos propiedad de su propio aprendizaje», dijo Laura Heggie de Graeme High School. «Están tan comprometidos y quieren hacer bien que estén criticando el trabajo del otro y ofreciendo sugerencias para mejorar». Kian McLear, un alumno S5 en Drummond Community High School, agregó: «Hay un muy buen equilibrio entre el trabajo práctico y el análisis, y nunca hay lecciones o tareas prácticas que se prolonguen».

El nuevo sujeto sigue siendo no compulsor, pero Screen Scotland espera que el apetito que se muestra en los pilotos impulsa una amplia adopción.