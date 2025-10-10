Escarlate lanza en Rio Fest el Manual Audiovisual Sostenible

RÍO DE JANEIRO, Brasil — La productora Estudio Escarlate lanzó en Rio Fest el Manual Audiovisual Sostenible, un libro digital disponible en la web con lineamientos detallados para la reducción del impacto ambiental de las producciones audiovisuales, desde la preproducción hasta la distribución.

Patrocinado por la Empresa Brasileña de Turismo (Embratur), el Manual es una iniciativa de Escarlate en colaboración con Pachamama, empresa local especializada en inversiones en activos verdes, y Sustentech, responsable por los aspectos técnicos del libro.

El Manual Audiovisual Sostenible aborda temas como la biodiversidad, la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el agua, los residuos, lo social y la gobernanza. Para cada tema, presenta introducciones conceptuales, estrategias prácticas, indicadores de seguimiento y metas sugeridas.

“Al alinear nuestra industria con los estándares internacionales y allanar el camino para la primera certificación nacional de sostenibilidad en el sector audiovisual, afirmamos el papel pionero de Brasil en unir cultura, responsabilidad e innovación en pos de un futuro más justo y sostenible”, dijo la directora ejecutiva de Escarlate, Joana Henning. Variedad.

El Manual Audiovisual Sostenible forma parte del proyecto Chico Vive, que incluye la producción de un documental y una película biográfica sobre el célebre líder ambientalista brasileño Chico Mendes, asesinado en 1988, símbolo internacional de la lucha por la protección de la selva amazónica.

Sergio Machado dirigirá y Sergio Carvalho codirigirá tanto el documental como el biopic, que serán las dos primeras producciones en Brasil que adopten los parámetros de sostenibilidad del manual.

«Como Mandela fue el ícono del movimiento contra el Apartheid en Sudáfrica, creo que Chico Mendes es apto para ser el rostro de la preservación de la selva amazónica», dijo Machado. Variedad.

Marcelo Freixo, director general de Embratur, destacó las sinergias entre turismo y audiovisual, ya que una parte importante de los turistas elige destinos que ven retratados en películas y series. También destacó el compromiso de Embratur con el medio ambiente.

«La sostenibilidad es uno de los principios rectores de nuestra organización. Embratur es una empresa con cero residuos y compensamos las emisiones de carbono de los viajes de todos los periodistas que traemos a Brasil», dijo Freixo a Variety. “Además, es nuestro deber participar en un proyecto de Chico Mendes”.

Marcelo Freixo Crédito: Christian Rodrigues

Especial COP30: Futuros posibles

Del 10 al 21 de noviembre, Brasil será anfitrión de la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la ciudad norteña de Belém, en la desembocadura del Amazonas. Para conmemorar esta conferencia crítica, Rio Fest organiza la sección “Especial COP30: Futuros posibles”.

Durante el festival se proyectarán más de 70 películas, incluidos estrenos mundiales y retrospectivas, que abordarán temas como la justicia climática, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Varias proyecciones en lugares de todo Río cuentan con invitados y debates con el público.

“Especial COP30: Futuros Posibles reafirma el compromiso de Rio Fest con el diálogo entre la cultura y los problemas urgentes de nuestro tiempo, fortaleciendo el papel académico de los medios audiovisuales y su capacidad de transformación social y ambiental”, dijo Ilda Santiago, directora ejecutiva de programación y proyectos internacionales de Rio Fest.

Las películas y paneles del festival destacan el impacto directo del cambio climático en la vida, la cultura y la economía de regiones como la Amazonia brasileña, la identidad de los pueblos indígenas, los conflictos urbanos y rurales, la justicia racial y el racismo ambiental y la migración, entre otros temas.

También hay mesas redondas y debates entre profesionales y activistas de diferentes campos – brasileños y extranjeros – para discutir importantes cuestiones ambientales contemporáneas.

Estevão Ciavatta, director general de la productora local Pindorama Filmes, habló en una mesa redonda con el fotógrafo y director Piratá Waurá, la activista Txai Suruí y la cineasta Maya Da-Rin, moderada por Verônica Pinheiro.

Ciavatta afirmó que Pindorama compensa la totalidad de su huella de carbono desde 2007, compensando el 100% de sus emisiones mediante la reforestación de cuencas fluviales en colaboración con la Fundación SOS Mata Atlántica. En los últimos 25 años, han plantado más de 35.000 árboles.