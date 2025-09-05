Escapar de la tiranía de las pantallas







A menudo me pregunto si soy demasiado severo sobre mi insistencia en una casa sin pantalla. Tenemos un televisiónPero rara vez se enciende. Quizás porque lo colocamos intencionalmente en nuestra habitación de invitados, que funciona como mi sala de trabajo y actualmente sirve como cuartos de sueño para mí y nuestro recién nacido. No queríamos organizar nuestra sala de estar alrededor de una gran pantalla plana.

En los primeros días en que el niño de cinco meses era una papa pequeña cuyos únicos objetivos en la vida eran alimentar, hacer caca y dormir, era fácil recurrir a Netflix para distraerse de la naturaleza laboriosa de la lactancia materna. Así fue como terminé viendo las seis temporadas de la paternidad. Pero en el momento en que lo noté que lo cobró constantemente, creciendo en la conciencia de su entorno, dejé de ver el ocio. Quería concentrarme, en cambio, en cultivar sus facultades para observación y atención. No quiero que estos se adormezcan a través de la sobreexposición a la emoción de dopamina que las pantallas ofrecen fácilmente.

Curiosamente, redescubrí mi propio umbral cuando se trataba de mi consumo de redes sociales. Me di por vencido en Twitter hace años. Examino a través de Facebook durante diez minutos al día. No puedo manejar más de 10 minutos de carretes. Mi cerebro Muy rápidamente parece que comenzará a pudrirse. Mi mente y mi cuerpo comienzan a anhelar la estimulación intelectual: el tipo que uno accede a través de las facultades críticas necesarias para digerir la palabra escrita. Me he vuelto a comprometer con la emoción de aprender algo nuevo y construir sobre mis facultades críticas existentes. No por un espacio de falta o inseguridad sobre no saber lo suficiente, sino del reino de la alegría. No estoy impulsado por el deseo de saber más para que pueda sentirme más inteligente o incluso ser empoderado, sino por el placer no adulterado de asimilar el ingenio de un concepto o un giro literario de la frase o para exponerme a una poderosa articulación de un pensamiento persistente. A veces, estoy emocionado de ver cómo alguien más se ha acercado a una idea que también he tenido, incluso si su actitud no está alineada con mis métodos.

Es seguro decir que hay una crisis de lectura no solo en India Pero en muchas partes del mundo. Sin embargo, a diferencia de muchos otros países donde existen regulaciones claras sobre la cultura laboral para proteger a los empleados del abuso, en la India, todos no remuneran horas extras sin pagar sin que no lo acuerden. Significa que, ya sea que lo aceptemos o no, la mayoría de los indios, especialmente las personas más jóvenes en la fuerza laboral entre las edades de 25 y 50, experimentan constantemente agotamiento. Si bien los ingresos de las personas parecen haber aumentado, su calidad de vida parece haberse desplomado radicalmente. Nuestro tiempo es tragado por viajes interminablemente prolongados. Dentro del estrés y el bullicio de los entornos de trabajo subordinados, es tentadoramente fácil apagar disolviendo en nuestras pantallas. Para cuando llegue a casa, desea ‘ver’ mentalmente, por lo que invariablemente consume medios que distraen sin esfuerzo, fácil de digerir y exige poco o ningún pensamiento crítico. Ingrese pantallas.

La facilidad con la que se puede pedir una comida en la mayoría de las ciudades indias significa que en las horas posteriores al trabajo, ni siquiera necesita cortar un limón. Sin saberlo, hemos renunciado a los placeres de la tactilidad. Al no cocinar, hemos perdido la posibilidad de contacto con ingredientes que provienen del suelo. Al desplazarnos sobre nuestros teléfonos con pantalla táctil, renunciamos a la simplicidad de girar una página. La economía de conveniencia, que generalmente se basa en la parte posterior de la explotación, nos roba la inmediatez del contacto tangible con cualquier cosa que se sienta demasiado desordenada o que consuma mucho tiempo. La fácil disponibilidad de mano de obra nos permite externalizar cualquier cosa que exija más de nuestros cuerpos de lo que nuestros cuerpos pueden proporcionar.

Estas se encuentran entre las razones múltiples que no puedo recomendar lo suficiente a cualquiera que lea esto para resistir la colonización de nuestras mentes colectivas a través de la lectura radical. Esto significa adoptar la lectura no como un ejercicio para practicar la alfabetización, sino inculcarla como parte de su día cotidiano, aunque solo sea en pequeñas dosis. Puede mirar un libro y pensar que tiene 300 páginas, ¿quién tiene tiempo? – Pero si se compromete a diez páginas al día, le resultará más fácil lograrlo. En este momento en el tiempo, cuando es tan fácil recurrir AI Para obtener una sinopsis de un texto, hay algo revolucionario en caminar a través de las palabras usted mismo, sentados en medio de la conciencia y el trabajo de otra persona. El tiempo se ralentiza y su cuerpo respira de manera diferente porque tiene que ser más activo. Lo más alto que obtienes de un gran giro de la trama o una oración impecablemente escrita o una broma ubicada dentro de la columna vertebral de un libro humorístico es algo completamente diferente. Además, el acto físico de convertir una página ofrece una sensación de satisfacción como ninguna otra. Y si, como yo, te acurrucas con un libro por la noche en lugar de hacer finajas en tu teléfono, el sueño que tienes después es realmente delicioso y rejuvenecedor, un remedio instantáneo para la ansiedad, una forma de ayudarte a regresar a tu cuerpo y mente.

Deliberando sobre la vida y los tiempos de cada mujer, Rosalyn D’Mello es una crítica de arte de buena reputación y autora de un manual para mi amante. Ella publica @Rosad1985 en Instagram

