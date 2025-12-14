Escandaloso director de kickboxing indonesio intimidado y deportado por la Confederación Asiática WAKO

VIVA – Trato desagradable experimentado por el Gerente Kickboxing IndonesiaRosi Nurasjati, durante su turno en el evento Juegos del mar 2025 Tailandia.

Se dice que Rosi, que llegó en misión oficial del Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia (Kemenpora), recibió un trato como a un criminal por parte de la Confederación Asiática WAKO (Confederación Asiática de Kickboxing).

El incidente ocurrió alrededor del lugar de kickboxing ubicado en el Hotel Lasantel Suvarnabhumi, Tailandia. Rosi fue acusado de romper las reglas porque estaba frecuentemente en los alrededores del lugar. Debido a estas acusaciones, la Confederación Asiática WAKO habría tomado medidas extremas al obligar a Rosi a abandonar Bangkok.

Lamentablemente, en este incidente también involucró a la policía tailandesa. Rosi admitió que fue arrestado casi por la fuerza y ​​llevado a la comisaría local. De hecho, los agentes estuvieron a punto de quitarle el pasaporte a la fuerza.

Se dijo que las acciones de los agentes de policía se basaron en imágenes de CCTV que mostraban a Rosi rondando el lugar de kickboxing varias veces.

«Me trataron como a un criminal. Había decenas de policías completamente armados, con perros rastreadores y patrullas, que querían tenderme una emboscada y llevarme a la comisaría de policía local», dijo Rosi Nurasjati cuando fue contactada el domingo 14 de diciembre de 2025.

«Mi pasaporte también fue retirado por personal policial que acudió al lugar», añadió.

Esta situación llamó la atención de los vecinos y personas que se encontraban en el lugar. Por suerte, un testigo fue un ciudadano. Indonesia Advirtió a la policía tailandesa que no se llevara el pasaporte de Rosi.

«Les dije (a la policía tailandesa) que no tenían derecho ni autoridad para arrestar y quitarle el pasaporte a la señora Rosi. Porque ella no era una criminal. Además, la policía no llevaba una carta de asignación», dijo el testigo.

Después de recibir una explicación, la policía tailandesa finalmente desistió de su intención de arrestar y quitarle el pasaporte a Rosi Nurasjati. El testigo, que no quiso ser identificado, informó entonces del incidente al Ministro de Justicia de Indonesia, al Embajador de Indonesia en Tailandia y al ex Embajador de Indonesia en Tailandia, que ahora se desempeña como Embajador de Indonesia en Egipto.

«Nos aconsejaron que informáramos de este incidente a los dirigentes del contingente indonesio en Juegos del MAR 2025«, dijo.