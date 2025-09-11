¡Escándalo! La familia diplomática de Arya presentó protección a LPSK después de encontrar un mensaje extraño en la tumba

Yakarta, Viva – Muerte Jóvenes diplomáticos Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Black (ADP) nuevamente encendió un gran signo de interrogación. No es broma, seis miembros de la familia ahora solicitan oficialmente protección contra las instituciones de protección de testigos y víctimas (Lpsk).

La mudanza se tomó después de que la familia encontró una serie de misteriosas irregularidades después del funeral de Arya. Comenzando desde un mensaje extraño en forma de símbolos inusuales hasta las flores en la tumba que de repente cambiaron sin el conocimiento de la familia.

El vicepresidente de LPSK, Susilaningtias, confirmó la noticia. Reveló que la sumisión se realizó a fines de agosto pasado y todavía estaba en proceso de verificación administrativa.

«Es cierto que hay una solicitud de la familia tarde ADP a LPSK «, dijo Susi a los periodistas el jueves 11 de septiembre de 2025.



Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

Aunque no especificó a nadie que se sometiera, Susi enfatizó que la familia sintió la necesidad de obtener protección para descubrir el misterio de la muerte de Arya, que hasta ahora no había estado claramente sentado en el caso.

«La familia también transmitió que había irregularidades con respecto a las partes que enviaron mensajes a través de símbolos poco comunes o no entendidos y la tumba del difunto cuyo interés fue reemplazado», dijo.

Anteriormente informó, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.