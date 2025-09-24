¡Escándalo! Este jugador acusó a Messi desastre por el Inter Miami, el entrenador del personal se fue por su padre

VIVA – El ex jugador de la Premier League de Polonia, Mateusz Klich, hizo una crítica mordaz a Lionel Messi y el padre, Jorge. Según el antiguo centrocampista del Leeds United, ambos en realidad destruyeron la armonía en Inter Miami.

Klich consideró que Jorge Messi interfiere con demasiada frecuencia en los asuntos de gestión de clubes. Esta situación se llama Inter Inter Miami poco saludable.

De hecho, Klich sugirió jugadores europeos que desean tener una carrera en Major League Soccer (MLS) para mantenerse alejado del Inter Miami.

«No recomiendo el Inter Miami mientras Messi todavía esté allí. Esto es un desastre. La gente va, los entrenadores y los fisioterapeutas van. Organizacional, la situación es mala», dijo Klich citado por el Daily Mail.

Klich también reveló cómo se sintió el dominio de Jorge Messi en el Inter Miami.

«El padre de Messi [Jorge] Básicamente, administrar el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su permiso. [Selain itu] Este club está de 45 a 50 minutos de Miami «, dijo Klich.

Por esta razón, Klich enfatizó que no recomendaría Inter Miami como destino profesional. En cambio, dijo que había otros clubes que eran mucho más profesionales.

«Recomiendo Nueva York. Red Bulls ahora tiene un mejor estadio, pero [New York] City FC también está construyendo un gran estadio. Hay clubes como Columbus Crew y FC Ringinnati que tienen excelentes estadios, pero la vida allí es muy aburrida «, dijo Klich.

«Recomendará NashvilleSi tiene una oportunidad, únase al Nashville FC. La ciudad es hermosa. Portland y Seattle tienen un ambiente diferente, pero se siente como el fin del mundo «, agregó.

Aunque solo se enfrentó tres veces al Inter Miami, Klich afirmó solo una vez que se encontró con Messi una vez en el campo. Sin embargo, la breve reunión fue suficiente para que no le guste la superestrella.