Escándalo del jugador de naturalización, Nepal pide a la FIFA que elimine la victoria de la selección nacional de Malasia en las eliminatorias de la Copa Asiática

VIVA – Solicitud de la Asociación de Fútbol de Nepal (ANFA) fifa cancelar la victoria de Malasia porque supuestamente alineó a un jugador no autorizado cuando los dos equipos se enfrentaron el 25 de marzo de 2025.

En el partido que terminó con un marcador de 2-0 a favor de Malasia, uno de los goleadores, Héctor Hevel, ya no está disponible para jugar.

Hevel está en la lista de siete jugadores malasios a los que la FIFA prohibió jugar durante un año por falsificar documentos de ciudadanía.

Los otros seis jugadores involucrados en el escándalo fueron Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo y Jon Irazabal.

«La Asociación Nepalesa de Fútbol ha presentado una denuncia contra Malasia después de que Hevel, uno de los goleadores de la victoria de Malasia por 2-0 sobre Nepal, fuera declarado no elegible por la FIFA, lo que significa que el resultado podría anularse», escribió la ANFA, citada por News Straits Times.

Esta medida de ANFA podría tener consecuencias fatales para Malasia. Según el reglamento de la competición, si se demuestra que alineó a un jugador inválido, Malasia podría perder 0-3 contra Nepal y Vietnam, porque Hevel y otros seis jugadores jugaron en esos dos partidos.

En una aplastante victoria por 4-0 sobre Vietnam el 10 de junio de 2025, Malasia también alineó a siete jugadores naturalizados que actualmente están bajo sanciones de la FIFA.

Sin embargo, la decisión final sobre la posibilidad de cancelar los resultados del partido la tomará la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Mientras tanto, la situación en el Grupo F se está volviendo más interesante. Nepal está en la última posición sin un solo punto en cuatro partidos. Por el contrario, Malasia sigue liderando la clasificación con 12 puntos perfectos, incluida su reciente victoria por 5-1 sobre Laos.

Si la FIFA y la AFC acceden a la protesta de Nepal, la posición de Malasia en la cima de la clasificación podría verse amenazada. Este escándalo supone también un duro golpe para el fútbol del Sudeste Asiático, que últimamente se ha visto inmerso en casos de naturalización de jugadores.