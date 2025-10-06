Escándalo de naturalización de Malasia, jugadores del club colombiano al club

VIVA – Jugador naturalizado Equipo nacional de MalasiaRodrigo Holgado tuvo que someterse a un permiso sin salario de su club, América de Cali, después de ser arrastrado por un caso de sanción FIFA Relacionado con la supuesta falsificación de documentos naturalizados.

Leer también: Equipo nacional de Malasia sin 7 jugadores naturalizados en las clasificatorias de la Copa Asiática de 2027, ¿entonces Tigers sin dientes?



Esta noticia fue confirmada directamente por el club gigante colombiano a través de su cuenta oficial de Instagram el sábado 4 de octubre de 2025.

«Este permiso salarial se toma después de considerar los factores personales del jugador. Todas las decisiones con respecto al estado de Holgado están totalmente bajo la autoridad de la FIFA», escribió la declaración oficial de América de Cali.

Leer también: Se introdujo oficialmente el fútbol oficial de la Copa Mundial ‘Trionda’ de 2026, esta es la ventaja



Holgado ahora está en Kuala Lumpur, Malasia, para concentrarse en resolver el caso. Se unió a seis Jugador de naturalización de Malasia Otros también se les prohibió realizar actividades en el mundo del fútbol durante un año.

Los siete jugadores ahora están coordinando con la Federación de Fútbol de Malasia (Familia) Preparar un paso de comparación contra el castigo de la FIFA.

Leer también: Capaz de la ley rusa, la FIFA no quiere sanciones israelíes a pesar de que se ha visitado la FA palestina



La periodista colombiana Nany Florez, en un informe sobre la Plataforma X (Twitter), reveló que Holgado estaba preparando una nota.

«Rodrigo Holgado ahora está en Malasia con su adjunto. El delantero América de Cali espera que este caso pronto obtenga una solución después de la sentencia de la FIFA», escribió Florez.

No solo Holgado, otros jugadores naturalizados de Malasia, Facundo Garces, también sufrió un destino similar. El defensor nacido en el argentino fue enviado a casa por el club español, Deportivo Alaves, después de verse afectado por las sanciones de la FIFA.

Informes de los medios españoles Elcorreo Alava, Garces no puede aparecer defendiendo a Alaves durante la oración.

«Facundo Garces está en Malasia para estar de acuerdo con FAM con respecto a la apelación de la FIFA debido a la prohibición de jugar durante un año», escribió el informe.

Este caso es ahora el fuerte foco del público del fútbol del sudeste asiático. La Federación de Fútbol de Malasia (FAM) está bajo una gran presión para proporcionar aclaraciones y garantizar la transparencia en el proceso de naturalización del jugador.

Este escándalo no solo sacude la reputación del fútbol de Malasia, sino que también plantea preguntas sobre la supervisión y el gobierno administrativo a nivel de la federación.

Con el castigo continuo, el futuro de los jugadores naturalizados ahora depende de los resultados de la apelación que se presentará a la FIFA en el futuro cercano.