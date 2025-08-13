Escandal de jugadores ilegales, Vietnam descalificado del campeonato de voleibol Big 16

VIVA – Tim amores Putri U-21 Vietnam Debe levantar una maleta del Campeonato Mundial de Voleibol U-21 2025 después de que la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) decidió descalificarlos de la ronda de 16. Esta decisión se tomó después de que la investigación reveló el uso de jugadores ilegales en el equipo de Vietnam.

En su declaración, FIVB enfatizó que uno de los jugadores vietnamitas no cumplió con los requisitos de competir de acuerdo con el Artículo 12.2 Reglamento disciplinario de FIVB 2023.

«La investigación concluyó que el jugador no cumplió con los requisitos. De acuerdo con el Artículo 13.5.2 Regulaciones de partidos y el Artículo 14.4 Regulaciones disciplinarias, el Subcomité de Panel Disciplinario de FIVB decidió que todos los partidos que involucran al jugador fueron cancelados, y el jugador fue descalificado de inmediato», escribió FIVB.

Como resultado, tres victorias vietnamitas en el Grupo A, incluidos Indonesia, Serbia y Argentina, fueron borradas de las notas. Los únicos resultados que todavía se contaban fueron la victoria sobre Puerto Riko. Con puntos de caída libre, Vietnam debe estar satisfecho con ser un cuidador y perder boletos para la última fase de 16.

Los medios de comunicación Vietnam, DANTRI, informaron que los dos jugadores que fueron objeto de investigación, Dang Thi Hong y Nguyen Phuong Quynh, no se jugaron cuando se enfrentan a Puerto Riko, el martes (12/8), donde Vietnam ganó 3-1. Pero los resultados no fueron suficientes para salvarlos.

Los cambios en la clasificación hicieron que Indonesia subiera al tercer lugar en el Grupo A y califique para los últimos 16 con Argentina, Serbia y Puerto Riko. Mientras que Vietnam debe continuar el torneo en la carrera por la posición 17-24.