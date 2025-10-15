Escalando el Monte Abu (Dhabi)…







Después de los emiratíes, está realmente Malabaris, en el [economic] orden jerárquico de Abu Dhabi”, dice nuestro taxista paquistaní, conduciendo cerca de una calle llena de vallas publicitarias que anuncian Malabar Jewelers, protagonizada por heroínas de Bollywood.

Por Malabar se refiere al norte de Kerala, con una fuerte población musulmana/mapilla, desde donde, presumiblemente, tuvo lugar una primera ola de migración india hacia el norte. Emiratos Árabes Unidos (EAU). La costa de Malabar mantenía vínculos comerciales con los árabes, incluso antes del auge petrolero.

Abu Dhabi, con las mayores reservas de petróleo, es la capital de los EAU. ¿Y si te dijera que Nueva Delhi alguna vez fue la capital de los Emiratos Árabes Unidos? Eso sería objetivamente incorrecto; pero, técnicamente, ¡es cierto!

Como en Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah (conocidos juntos como Emiratos Árabes Unidos desde su independencia en 1971) alguna vez fueron jeques separados llamados «Estados Treguales» de los británicos.

Los británicos firmaron tratados de tregua y paz a partir del siglo XIX. Mediante el cual operaban la política exterior y militar. Los jeques poseían y controlaban las tierras. Lo que los convirtió en protectorados, frente a colonias.

Los británicos tenían representantes políticos en la región que, a su vez, informaban al virrey en Nueva Delhi, hasta 1947. ¡Todavía en 1966, la rupia india era la moneda local de los estados truciales!

Los taxistas suelen ser reporteros poco fiables de sus ciudades. Pero este enésimo paquistaní en nuestro enésimo Úber Me doy cuenta de que Ride es una especie de filósofo.

Sin saberlo, explica por qué la ola antiinmigrante que se vive en las calles y en la política de la mayoría de las democracias, incluido Estados Unidos, no ha afectado a los Emiratos Árabes Unidos; o, de hecho, ha ido en la dirección opuesta.

Él dice: «La belleza de este lugar es que pertenece a una familia (los jeques de la familia Al Nahyan). Están seguros de ello y trabajan para hacerlo mejor. A diferencia de los políticos, que van y vienen, y aprovechan al máximo su tiempo limitado en el poder».

La noche siguiente hay un partido entre India y Pakistán en Dubai, a poca distancia en coche. A él le importa un comino. Dice que no tiene tiempo. Está allí para trabajar, más de 12 a 14 horas al día, y luego se aloja en un “campo” de trabajos forzados; enviar sus ahorros a casa o obtener mejores ingresos para sí mismo.

Se nota que no envidia a los locales/emiratíes, quienes están maravillosamente bien atendidos, por cómo los EAU se benefician de los expatriados.

Tampoco mira con nostalgia a los ejecutivos con trabajos administrativos, ni a los millonarios, de color blanco, que almacenan mejor su riqueza en Gran Bretaña (pos-Brexit), Rusia o Ucrania (posguerra).

No existe una clase intermedia entre el elegante Uber y los SUV/autos deportivos de propiedad privada: no hay hatchbacks ni sedanes más pequeños en las calles. Parece que incluso las clases medias llegan desde otras partes del mundo para ascender efectivamente a la clase alta; ahorrar enormemente en impuestos, invertir y trabajar de forma más inteligente. Las pertenencias, en general, están seguras.

Los emiratíes aparentemente honran este acuerdo, en lugar de resentirse. Constituyen apenas el 10 por ciento de los EAU, con alrededor de un enorme 90 por ciento de expatriados (más del 50 por ciento, sudasiáticos), quienes, durante toda su vida, siempre deberán tener pasaportes del país de su origen.

No hay ambigüedad. El orden es aparente. Los expatriados no tienen derecho a voto. Los lugareños tampoco. Quizás se descarte la disidencia a cambio de recompensas más reales.

Las leyes son en su mayoría claras; Si no, ¡preferirías pecar de cauteloso! La mera desaparición, si no la deportación, ejecutada por el Estado, es una disuasión demasiado fuerte. Apenas ves policías en Abu Dabi. No es necesario.

Se observa a los emiratíes, inevitablemente entre ellos, en bares, restaurantes, centros comerciales, vestidos con los tradicionales y fluidos blancos, habiendo renunciado a la moda para toda su vida, con un marcador en el casco, inspeccionando la tierra que poseen, que crece con los talentos y los caballos de batalla que invitaron para ello. El respeto parece mutuo.

¿Siempre fue así en el insoportablemente caluroso y espinoso desierto pavimentado de oro? Supongo que, al menos en Abu Dabi, habría comenzado a finales de los años cincuenta. No sé por qué deberían estar más agradecidos: el descubrimiento de petróleo; o invención de aparatos de aire acondicionado; simultáneamente, un producto consumible de rápido movimiento, para entonces.

Prácticamente, donde quiera que vaya, entre Abu Dhabi y Dubai, en 2025, ya sea un hotel o un museo, un rascacielos de oficinas o un enorme centro de convenciones, inevitablemente le dirán:

“¡Aquí no había nada hace 15 o 20 años!” Es evidente que entonces hubo un punto de inflexión.

Además de la visión y la benevolencia, que es la única forma en que las monarquías han beneficiado a las masas a lo largo de la historia, supongo que los gobernantes se dieron cuenta de que el entretenimiento es la forma en que los expatriados pueden salir de casa y sentirse libres en otro país.

Para trabajar y gastar, mientras los centros comerciales de lujo están llenos de gente pasada la medianoche, cuando entramos a la tienda Apple, con spas abiertos hasta las 3 am, que ofrecen nacionalidades en sus menús, como si estuvieran sirviendo cocina.

Saltamos de bar, sin parar, quietos: nos estacionamos en Velocity, completamente lleno para una DJ india, Phillora (que pensé que era armenia), mezclando temas globales y punjabi, para una audiencia femenina principalmente filipina, en una ‘noche de mujeres’, con Pussycat Dolls x AR Rahman en televisores silenciosos.

Una ciudad con tantas etnias es, ante todo, una educación musical.

Me pregunto qué sienten los países vecinos islámicos y del Golfo acerca de la perfecta apertura social y liberalismo de los EAU. La gente ya habla de Arabia Saudita como los próximos Emiratos Árabes Unidos. Ras Al Khaimah, al lado, está siendo planeado como el próximo vega!

Estoy mirando imágenes desde la ventanilla de mi vuelo, descendiendo sobre Abu Dhabi, en la nada, hasta donde mis ojos pueden ver; sólo un camino, atravesando un desierto. Hombre, esto puede crecer para siempre.

Mayank Shekhar intenta darle sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @ mayankw14 Envía tus comentarios a mailbag@mid-day.com

