Escalador japonés, 102, establece el registro de Mount Fuji

Un hombre japonés de 102 años con una condición cardíaca grave ha sido certificado como la persona más antigua para escalar Monte Fuji Pero aún se encogió de hombros como nada especial. Kokichi Akuzawa, quien nació en 1923, cernió el pico más alto de Japón después de escalar una montaña casi semanalmente como parte de su entrenamiento.
Su logro a principios de agosto fue reconocido por Guinness World Records. «Tengo seis años más que la última vez que subí», dijo Akuzawa, refiriéndose a su caminata por el pico de 3776 metros (12,388 pies) a la edad de 96 años. «He estado allí y he visto la vista muchas veces … Esto no era nada especial», dijo.
