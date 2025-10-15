Esai Morales y Pepe Aguilar honrados en la Gala de Latinos del Aspen Institute

Actor Ensayos Morales ocupó un lugar central el lunes por la noche en la gala del Programa Latinos y Sociedad del Instituto Aspen, conteniendo las lágrimas mientras reflexionaba sobre su viaje de cuatro décadas en Hollywood, arraigado en la resiliencia, el orgullo cultural y la autenticidad.

El galardonado actor, mejor conocido por papeles en películas como “La Bamba” y “Bad Boys”, además de series de televisión como “Ozark”, “NYPD Blue” y “Criminal Minds”, fue homenajeado junto al legendario músico. Pepe Aguilar con Variedades Premio Changemakers, que reconoce a los íconos hispanos y latinos que dan forma al futuro del cine, la televisión y la música.

“Tenemos mucho en común”, dijo Morales durante una conversación moderada por Clayton Davis, Variedades editor jefe de premios. «A veces nos centramos demasiado en nuestras diferencias porque nos enfrentamos todos los días y no me gusta. Lo mejor que podemos hacer es identificarnos y amarnos».

En un montaje de video que precedió a su premio, se mostraron los aspectos más destacados de la carrera de Morales, incluido su papel más reciente en “Mission: Impossible — Dead Reckoning” de Paramount Pictures y su próxima aparición en el thriller de ciencia ficción “War Machine”, dirigida por Patrick Hughes. Pero fue su destacada actuación en la película de 1983 “Bad Boys” a la que atribuyó el lanzamiento de su carrera en Hollywood, un momento crucial en el que casi se rinde.

“Salí y presioné el botón de bajar del ascensor”, recordó haber estado a punto de abandonar la audición después de esperar varias horas. «Algo dentro de mí me dijo: ‘Vuelve ahí. No te rindas. Tu mamá no te crió así. Lucha'».

Al aceptar su honor, Morales expresó su profunda gratitud por la oportunidad de representar sus raíces puertorriqueñas y caribeñas en la pantalla y por ser acogido por la comunidad latina en general, especialmente los mexicoamericanos. Llamó a la unidad entre los latinos de todas partes.

Aguilar, músico ganador de varios premios Grammy y Latin Grammy, también fue celebrado por su impacto cultural e innovación en la música latina. Con 35 álbumes a su nombre, es conocido por combinar la música tradicional mexicana con sonidos contemporáneos en éxitos como “Prometiste”, “Tu Sangre En Mi Cuerpo” y “Por Mujeres Como Tú”.

“Hacer un álbum no es difícil para mí, pero ser sincero sí lo es”, dijo Aguilar en una conversación por video en vivo desde México. «La industria quiere llevarte a lugares que probablemente no te convienen mucho. Tengo que mantenerme fuerte, defender mi posición y seguir haciendo lo que amo sin importar lo que esté sucediendo. Esa es una de las partes más difíciles».

Aguilar, quien ha pasado décadas honrando el folklore mexicano, el mariachi y la bomba, habló sobre la evolución de su relación con la música y cómo su pasión se ha profundizado con el tiempo.

“La música ha sido mi compañera en todas mis aventuras y no es diferente en este momento”, dijo. «Disfruto hacer música, especialmente ahora que entiendo que es más grande que yo. Esta es la música que aprendí cuando era niño. Adoro y admiro la música folklórica mexicana. En esta etapa de mi vida, la disfruto más que nunca».

La gala, celebrada en West Hollywood durante el Mes de la Herencia Hispana, marcó el décimo aniversario del Programa Latinos y Sociedad del Instituto Aspen. La organización tiene como objetivo destacar cómo los latinos estadounidenses están impulsando el crecimiento económico e influyendo en la política nacional.

El entretenimiento en vivo estuvo a cargo de la banda de Andy Abad, “The Blue Agave”.

Otros homenajeados incluyeron a Nathalie Rayes, ex embajadora de Estados Unidos en Croacia, y Mónica Lozano, cofundadora y presidenta de The LA Local. Ambas mujeres fueron reconocidas por su liderazgo, defensa y roles críticos en la fundación del Programa Latinos y Sociedad del Instituto Aspen.

La velada también contó con la presentación del nuevo logotipo y la nueva identidad de marca del instituto, Aspen Conexion, y marcó el final del impecable mandato de la directora ejecutiva Domenika Lynch. Lynch comenzará su nuevo rol como gerente general del Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles, trabajando bajo la dirección de la alcaldesa Karen Bass a finales de este mes.

La gala concluyó la Cumbre Aspen Institute Latinos & Society Game Changers in Sports and Business Summit, un evento de varios días que reunió a más de 150 ejecutivos de alto nivel de todas las industrias para explorar cómo los deportes pueden impulsar la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico inclusivo.